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港人賞燕巢擠爆沙田天橋 網民籲推「燕子經濟」

世界日報／ 香港新聞組／香港17日電

香港沙田中心天橋的燕子巢，去年被物管公司違法拆除，害燕子爸媽連日找不到雛鳥，後來物管公司致歉，徵詢專家意見後，為牠們重建人工巢。近日燕子終於回巢，碗裝人工鳥巢5隻雛鳥已長出黑白羽毛，嗷嗷待哺可愛模樣吸引大批港人圍觀，不分日夜人潮不絕，16日更擠爆行人天橋，甚至有人帶專業相機及腳架前往取鏡。

香港01報導，沙田中心連接好運中心的行人天橋多年來都有燕子築巢，燕子父母每年回巢生蛋，但去年商場管理處因租戶投訴衛生問題，在去年5月22日派員拆除鳥巢，以致雛鳥不知所終，燕子父母連日飛返徘徊。

事件發酵後引來社會關注，漁護署明言法例規定不得損害野生動物的巢或蛋，隨後涉事的恒益物業管理有限公司致歉，稱會積極協助受影響燕子重建家園，徵詢生態專家及漁護署意見，盡快商討重置鳥巢的方案。

事隔差不多一年，踏入初夏正是燕子在香港築巢育雛的高峰期，近日有網民發現沙田中心的人工鳥巢，出現燕子雛鳥嗷嗷待哺，行人天橋的橫梁上除了放有碗裝人工鳥巢外，更有燕子自行用唾液、泥土及幼枝搭建新鳥巢。

其中人工鳥巢已密密麻麻地擠滿最少5隻雛鳥，整齊排成一列向外等待父母餵食，也有雛鳥精靈地轉動頭部，不斷觀察四周環境，畫面非常可愛。

燕子歸巢的消息傳開後，吸引大批市民專程來拍照，16日午擠滿數十人圍觀，全部人都舉起手機打卡留念，亦有拍攝愛好者帶同專業相機及腳架，為雛鳥拍下初生照。

網民都歡迎燕子回歸沙田，更形容為沙田盛事，開玩笑建議港府推行「燕子經濟」。

燕子 香港

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