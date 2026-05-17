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香港海洋公園水上樂園重開 首日逾2000人入場

世界日報／ 香港新聞組／香港17日電
香港海洋公園水上樂園。（中新社資料照片）
香港海洋公園水上樂園。（中新社資料照片）

繼季節性休園7個月後，香港海洋公園水上樂園16日重開，同時為長者及殘疾人士推出2元（港幣，下同，約0.2美元）限定入場優惠，以及應屆文憑試考生的72元專屬限定優惠。16日開門前已有近百人排隊等候，全日逾2000人率先入場體驗，有市民表示，不希望本地唯一的水上樂園結業，特意到場支持。亦有長者表示，收費較港府公眾泳池更便宜，將會經常來捧場。

綜合大公報、香港01報導，海洋公園於今年初表示，上年度業績淨虧損擴大至2.74億元，單是水上樂園就占迎儀式，並向首100人贈送紀念品。五成四，達1.48億元，已在去年10月中起進行季節性休園保養。水上樂園16日首日重開，園方為入場人士舉行歡迎儀式，並向首100人贈送紀念品。

為迎接畢業季，應屆文憑試考生在本月內的星期六可以72元購票入場，同時即日起至6月30日，樂園內準備了畢業袍，供學生在「珊瑚大堂」或標誌性的「八彩天梯」前打卡留念。

同時，水上樂園此次重開首次提供2元長者及殘疾人士優惠價，有效期由即日起至7月3日的所有日期，入場人士憑樂悠咭、「長者咭」及「殘疾人士登記證」，均可享受2元優惠，但不包括儲物櫃服務。至7月13日前，水上樂園平日門票成人票為196元，學生及小童98元。

16日天氣雖然不穩定，仍有不少市民到場體驗。有市民說不希望本地唯一的水上樂園結業，所以特來捧場，也有大學生擔心園區因虧損而關閉，形容今次「把握最後機會」入場，「怕之後不能來，或者像公共游泳池那樣，越來越便宜就亂成一團」。

有長者表示，水上樂園的2元優惠比港府公眾泳池更便宜，形容水質和設施有保障，日後會經常來。16日亦有外籍人士與11位朋友入場慶祝生日，他表示之前曾多次到訪，認為樂園設施、食物質素及整體體驗良好，不希望樂園關閉，期望園方探討新的營運方式、增加收入，包括考慮稍為加價。

香港 海洋公園

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