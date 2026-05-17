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惡劣！廣東男騙養逾20隻狗 供自家烈犬磨牙練咬…警方立案刑拘

香港01／ 撰文／林芷瑩
猛犬示意圖。圖／ingimage
猛犬示意圖。圖／ingimage

廣東東莞的羅某某在社群平台營造「愛狗」家庭人設，自2018年起在網上騙養寵物犬後供自家烈犬訓練撕咬能力，至今已有20多隻狗遇害，十餘名犬主聯合控告羅某某。東莞警方稱，羅某某已被依法扣留，案件正在調查。

《澎湃新聞》報導，志願者陳女士表示，羅某某會通過社群平台營造「愛狗家庭」的人設，已婚且育有兩名孩子，家住生態園有大陽台，可供寵物犬訓練和活動，非常符合一個完美的養狗家庭，他在得手前更會一直聯繫原犬主，「從早上8點聊到睡前，然後會打多個微信電話，去詢問狗主人考慮得怎麼樣了」。

惟羅某某領養寵物犬後，一般兩天就會將原犬主拉入黑名單，然後讓其飼養、以杜賓帶頭的幾隻訓練有素的狗去撕咬、捕獵寵物犬，將牠們變成烈性犬的磨牙工具、訓練工具。

陳女士稱，送養的犬隻基本都被主人餵養多年，其中不乏名貴犬種，也有類似德國牧羊犬之類的大型犬，因主人不便再照顧而選擇免費送養，若有經濟來往，也是路費之類的小額錢款。

犬主林玲 （化名）曾救助許多狗隻，並向羅某某送養一隻虎斑犬，但送養不久後便發現被對方拉入黑名單，當時她徹夜不眠查詢羅某某的資料，「我心裡邊也很慌，不知道狗狗是活著還是死了，又聯繫不上他，（現在）有時候晚上睡覺還會夢見牠」。

王夢夢（化名）因工作原因，把狗送養給羅某某，時隔一年她才發現羅某某的行為，感到萬分懊悔和自責。

同樣是因工作變動，王清怡（化名）將兩隻柴犬送養，起初羅某某每天都會向她發送兩隻狗的動態，但一個月後對方突然告知其中一隻柴犬丟失，不久後她發現自己被拉入黑名單，此後她便經常失眠，擔心柴犬的情況。一年後，她在網上發現羅某某發布其他寵物犬被撕咬的影片，她陷入自責。

據犬主介紹，羅某某的賬號主頁有多段小狗被撕咬的畫面，其中一段為兩隻柴犬撕咬、爭奪一隻小白狗，背景傳出男聲：「已經死了，還在搶。」

陳女士表示，2023年，有犬主發現騙局後報警，因只是個例未獲立案，但目前有十餘名犬主聯合控告，雖然沒有簽領養協議，但在羅某某與其他犬主的聊天紀錄中仍能形成口頭的約定協議，故警方以詐騙罪刑事立案。

東莞市茶山派出所工作人員表示，羅某某被依法扣留，案件正在調查。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

廣東 柴犬 狗狗

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