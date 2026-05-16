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AI衝擊香港就業…大學畢業生職位空缺 3年減近5萬個

中央社／ 台北16日電
香港勞工及福利局局長孫玉菡表示，適合大學畢業生的全職職位空缺由2022年約8萬個下跌至2025年約3.1萬個，較易受自動化技術替代的職位跌幅尤為顯著。 示意圖／中新社
香港勞工及福利局局長孫玉菡表示，適合大學畢業生的全職職位空缺由2022年約8萬個下跌至2025年約3.1萬個，較易受自動化技術替代的職位跌幅尤為顯著。 示意圖／中新社

香港就業市場正受人工智慧（AI）衝擊。香港勞工及福利局局長孫玉菡表示，適合大學畢業生的全職職位空缺由2022年約8萬個下跌至2025年約3.1萬個，較易受自動化技術替代的職位跌幅尤為顯著。

香港明報14日報導，孫玉菡13日在立法會表示，適合大學畢業生的全職職位空缺由2022年約8萬個下跌至2025年約3.1萬個，跌幅逾60%，較易受自動化技術替代的職位跌幅尤為顯著，例如行政類初階職位空缺跌幅近90%，而資訊科技及編程相關的初階空缺也大減近80%。

孫玉菡表示，勞福局正就AI對香港整體勞工市場以至不同行業和職位的影響進行分析，結果將納入人力推算中期更新資料內，預計今年第4季公布。

立法會議員周小松表示，香港8所資助大學每年的大學畢業生共約2.1萬人，收到不少大學畢業生反映求職有困難、入職薪資較低等。

孫玉菡表示，現在畢業生找工作挑戰更多，要想辦法讓畢業生適應AI浪潮。

報導引述浸會大學商學院人力資源策略及發展研究中心副主任葉偉光表示，大學畢業生職位空缺減少，受到整體政治經濟環境的影響更大，企業會更保守地審視業務情況。AI對就業市場的影響在中長期會更明顯，AI可幫助企業提高效率，重複性的工作較易被取代，而要處理人際關係的工種則相對能突顯價值。

葉偉光表示，畢業生就業難度會愈來愈高，學生應學習駕馭AI。

立法會 香港

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