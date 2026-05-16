黃山千年迎客松開花 滿樹金蕊宛如披上「黃金甲」

湖北日報旗下新媒體《極目新聞》報導，近日前往安微黃山的遊客驚喜發現，黃山著名的「迎客松」開花了，金黃色的花蕊在日光下閃動著油亮的光彩，如同披上了「黃金甲」。有些網友在網上看到影片後表示，現在才知道原來迎客松也會開花。黃山景區工作人員表示，每年4月下旬至6月上旬，都是黃山松樹的花期。

迎客松是黃山風景區的標誌性景觀，被譽為「天下第一松」。迎客松倚著玉屏樓旁的青獅石破石而生，宛如一名伸開雙臂、熱情歡迎遠道而來遊客的主人，被列為「黃山十大名松」之首。

報導稱，從遊客拍攝的影片可以看到，迎客松枝葉間開滿黃色花朵，還有工作人員檢查開花情況。事實上不僅迎客松，黃山景區其他松樹目前也陸續開出松花，連綿成片。

景區工作人員介紹，每年4月下旬至6月上旬，都是黃山松的花期。黃山松雌雄同株，開的花分為雌球花和雄球花。雄球花簇生，像一根細長的小棒子，位於新梢的基部，新生的雄球花呈紅黃色，隨著花期的推移，逐漸變成金黃色，最後變成黃褐色。

雌球花像手指一樣細長，出現的時間稍晚，生於新枝近頂端。授粉後的雌球花呈晶瑩剔透的粉紅色，並逐步增大成為卵形球果，經由約兩年的生長，球果會由綠色轉變為褐色，成為大家熟知的「松塔」。

景區工作人員表示，從5月初開始，迎客松枝頭就開始出現松花。今年黃山上的松樹已經陸陸續續開花，5月20日以後將進入盛花期，根據天氣情況不同，花期一般為10到15天左右。