違規…WSBK捷克站 張雪車隊練習賽第一 正賽第六桿位起步

5月15日，世界超級摩托車錦標賽（WSBK）捷克莫斯特站SSP組別，中國車隊張雪機車的表現成為賽事焦點；先是在自由練習賽中，車隊53號車手瓦倫丁德比斯以1分34秒389的成績斬獲全場第一名，隨後在超級桿位賽中獲得第三名。

快科技報導，張雪機車車隊整體成績處於爭冠梯隊，車隊中的法國車手瓦倫丁德比斯在自由練習賽中獲得第一名，領先第二名0.217秒，這也為衝擊本賽季第四冠奠定基礎。

另據央視新聞報導，德比斯雖然在自由練習賽取得全場最快成績，並於隨後的超級桿位賽跑出第三快圈速，但因在自由練習賽中涉及「慢速行駛」違反相關規則，因此在16日晚上舉行的首回合賽事，他將由第六桿位起步。

在剛剛結束的2026世界超級摩托車錦標賽匈牙利站WorldSSP組別第一回合正賽中，「張雪機車」車手德比斯奪得冠軍。本次練習賽是張雪機車車隊繼匈牙利站奪冠後，本賽季的又一次亮相。

此前匈牙利站賽事中，張雪機車曾出現機油壓力相關故障。本次捷克站前，車隊為車輛升級新機油泵，解決供油不暢問題，機械穩定性得到提升。

莫斯特賽道以「煞車地獄」著稱，賽道包含10個重煞點及高難度盲彎，對車輛制動性能與操控穩定性要求嚴苛，瓦倫丁德比斯的成績也驗證張雪820R賽車在該賽道極限工況下的適配性。

另一名隊友費德里科卡里卡蘇洛則取得第六名的成績。