砍6成？世界盃版權傳央視6000萬美元拿下 足球界疑僅頭款

央視與國際足聯（FIFA）昨天宣布就世界盃足球賽中國區新周期版權達成共識，合作賽事包括2026年世界盃、2030年世界盃、2027年女足世界盃、2031年女足世界盃。雙方均未對外披露交易金額，有消息人士稱2026世界盃版權費為6000萬美元，但有說法認為這價格較此前縮水六到七成，國際足聯不可能滿意；官媒則稱，國際足聯讓步是因承認對中國市場價值的嚴重誤判而「服軟了」。

觀察者網報導，據雙方合作意向，央視確認本周期合作賽事中國獨家全媒體權利及媒體分授權利，包括開路電視、付費電視、網路及行動裝置等，版權協議昨天下午生效。央視體育頻道相關人士並表示，央視總台感謝全國網友的支持，一定用更紮實的工作回報大家。

此前據報導，國際足聯最初報價在2.5億至3億美元間，央視拒買，經談判降至1.2億至1.5億美元，仍與央視預期的6000萬至8000萬美元相差甚大；中國多家官媒稱，央視1998年首次買入世界盃轉播權僅花費200萬美元，此後要價水漲船高，2018年和2022年兩屆打包約3億美元。輿論批評國際足聯漫天要價，有網民提議中國廠商撤出世界盃贊助表達不滿。

國際足聯秘書長格拉夫斯特倫、全球足球發展主管雲加一行人13日抵達北京，與中國足協及央視展開轉播權相關談判，相關報導稱贊助商、科技巨頭聯想集團在談判僵局發揮關鍵作用。格拉夫斯特倫強調，國際足聯和央視雙方都對達成協議感到滿意，但具體版權費是多少，不能透露。

由於雙方均未對外公開最終價格，引發全網猜測；澎湃新聞引述知情人士透露，根據協議，美加墨世界盃的版權費為6000萬美元，但也有媒體稱是1.1億美元。

足球界人士及自媒體分析，6000萬美元疑只是頭期款；前兩屆世界盃打包價是3到4億美元，也就是一屆1.5到2億美元，如果成交價真是6000萬美元，意味著這屆價格在中國縮水60%到70%，國際足聯不可能滿意，媒體爆料的6000萬美元更像是第一筆支付價格。

官媒中國新聞網分析「國際足聯為何服軟了」指出，國際足聯談判初期將中國人口數量與版權消費能力畫上等號，對市場需求明顯誤判與盲目樂觀，且倘若央視未能拿下轉播權，中國多家世界盃贊助商的品牌曝光、產品營銷將受重創，後續對國際足聯的合作信任度也會下降，國際足聯需依託中國龐大市場兌現全球贊助商訴求，雙方最終「握手言和」。