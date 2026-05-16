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廣州暴雨10歲男孩連人帶車被沖走！5外賣哥狂奔救人

世界日報／ 中國新聞組╱北京16日電
廣州突降暴雨，有小朋友騎單車時被急流沖走。（視頻截圖）
廣州突降暴雨，有小朋友騎單車時被急流沖走。（視頻截圖）

廣東強降雨來襲，多地暴雨紅色預警，廣州多區也迎來連續多小時強降水；15日在越秀區農林下路億達大廈門口發生感動的一幕，一名男孩騎著自行車涉水經過時被大水沖走，路過此處的五名外賣小哥冒著暴雨，協力將男孩從水中救出，驚險視頻在全網刷屏。

上觀新聞報導，15日下午，廣州多地區突降大暴雨，越秀區農林下路竹絲崗億達大廈附近積水迅速上漲，一名小朋友騎自行車從農林下路轉彎進來時，在試圖衝上人行道時突然摔倒。當時水已經淹得很高，孩子無法自己站立，洶湧的水浪很快將小朋友衝得往前漂。

危急關頭，五名外賣小哥從四面八方衝進水中，一把抓住孩子，緊緊抱著他轉移到安全地帶。

其中一名外送小哥何國慶說，當天因為雨特別大，他正在億達大廈一樓避雨，發現小男孩被大水沖走，趕緊冒著暴雨往水裡衝。所幸在五名外賣小哥的幫助下，這名男孩終於被救出。被救的這名男孩大約10歲，由於險些被大水沖走，這名男孩也有些被嚇壞，被救回時顯得很緊張，說了聲謝謝後冒著大雨就離開了。

這驚險又暖心的一幕，被正在上班的吳女士用手機拍下；據吳女士描述，事發時雨勢已變小，但水浸已經很嚴重，「他們速度很快，毫不猶豫地衝過去救人，我當時非常感動。」

說起自己救人的俠義之舉，何國慶很淡然，「我只是做了很普通的事，我相信換了其他人，也會做出同樣的舉動。」獲知此事後，美團第一時間聯繫上何國慶，為其申請了「先鋒騎手」榮譽稱號，後續會安排表彰儀式及現金獎勵。目前，全網正在尋找其他幾位挺身而出的熱心小哥。

有小朋友騎單車時被急流沖走，多名外賣員立即逆水狂奔救人。（視頻截圖）
有小朋友騎單車時被急流沖走，多名外賣員立即逆水狂奔救人。（視頻截圖）

外賣員合力托起小朋友。（視頻截圖）
外賣員合力托起小朋友。（視頻截圖）

其中一名救人的外送小哥何國慶。(取材自上觀新聞)
其中一名救人的外送小哥何國慶。(取材自上觀新聞)

外賣員將小朋友抱起送到安全區域。（視頻截圖）
外賣員將小朋友抱起送到安全區域。（視頻截圖）

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