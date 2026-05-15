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武漢大學取消預約制 「刷身分證就能進校」 其他高校被喊跟進

世界日報／ 中國新聞組╱北京15日電
武漢大學文化底蘊深厚，加上種植數千株櫻花，吸引不少人前往參觀。(武大官網)
武漢大學文化底蘊深厚，加上種植數千株櫻花，吸引不少人前往參觀。(武大官網)

武漢大學校園內栽植數千株櫻花，包括早櫻、中櫻、晚櫻，每年3月盛花期都吸引海內外遊客前往賞櫻，不過此前民眾需要透過預約才能進入；5月13日，武漢大學正式宣布取消社會公眾進校預約制度，公眾無需任何預約，僅憑本人身分證即可在珞珈門、弘毅門步行入校，工作日及節假日均開放。

湖北日報報導，武漢大學此次全面取消預約，不僅開放工作日，還明確通行校門為珞珈門、弘毅門，社會公眾刷身分證即可步行入校。近三年間，武大入校政策經歷了「全面預約—周末免預約—全面免預約」的三級優化，獲得眾多網民點讚。

校方表示，此舉旨在進一步服務社會、促進校園資源共享。目前，車輛仍禁止入校，具體管理措施以現場指引為準。

武漢大學文化底蘊深厚，加上種植數千株櫻花，吸引不少人前往參觀。武漢大學於2023年7月2日發布通知，要求社會公眾入校參訪須提前預約，預約系統於同年7月8日試運行，參觀時間限定為8:00至18:00，且僅限周末及節假日，工作日謝絕入校。2024年9月24日，武大首次放寬政策，周末及節假日8:30—17:30可刷身分證步行入校，無需預約，但工作日仍不開放。

武漢大學如今主動拆除有形和無形的「圍牆」，展現的不僅是管理自信，更是百年學府的格局擔當，無疑值得肯定。然而，在為武大點讚的同時，許多人也期待全國更多高校能否也邁出這一步？

根據潮新聞評論指出，早在2023年，教育部就明確表示，大學校園向社會公眾開放具有積極意義，有利於大學更好地融入社會、服務社會。當然，高校仍有現實顧慮，大學的首要職能是教學與科研，校園開放面臨著安全責任不清、教學秩序受衝擊、開放成本高企等現實問題，如果學校因為開放出了安全事故，很可能要被追究相關責任，因此很多學校對校園開放十分謹慎。

文章提到，開放並非沒有可行的路徑。有學校推行「分時段差異化管理」，有學校將體育館對周邊社區錯峰開放，通過線上預約系統精準調控人流，既提高設施利用率，又避免與學生爭用資源。國際上的經驗也表明，開放與管理的平衡，關鍵在於分區分類管理：科研、教學、宿舍等核心功能區與通道、景觀區等公共區域分離，既保持開放，又不影響核心教學科研秩序。

武漢大學文化底蘊深厚，加上種植數千株櫻花，吸引不少人前往參觀。(新華社)
武漢大學文化底蘊深厚，加上種植數千株櫻花，吸引不少人前往參觀。(新華社)

武漢大學文化底蘊深厚，加上種植數千株櫻花，吸引不少人前往參觀。(新華社)
武漢大學文化底蘊深厚，加上種植數千株櫻花，吸引不少人前往參觀。(新華社)

武漢大學 櫻花

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