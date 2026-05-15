「粵來粵有趣」兩岸20隊伍7月決戰中山

第八屆「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽於台灣、廣東正式啟動。「粵來粵有趣」作為華人極具代表性的青年創意賽事，今年七月，二十支兩岸創作團隊將匯聚廣東中山，在四十八小時內，創作出具青年視角的作品，用鏡頭展現無限創意。

根據賽制，最終將有二十支兩岸隊伍來到總決賽的舞台—廣東省中山市，展開四十八小時限時挑戰賽，所有隊伍必須在限時內，根據現場抽選主題、指定元素，完成從腳本、拍攝到後製的全部短影音創作。

今年賽事主題為「開放」，分為「橫屏組」與「豎屏組」兩大類別，呼應不同平台與觀看習慣的創作趨勢。主辦單位台商優市網負責人表示，「期待今年參賽者能以『開放』為核心，在決賽城市跳脫框架、大膽實驗，用短影音展現台灣年輕創作者的創意。」

「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽自二○一八年創辦以來，已成功舉辦七屆，累計吸引超過一點三萬名兩岸青年及海外華人創作者參與，投稿作品突破五千部。該賽事由台商優市網與南方國際傳播中心聯合發起，現已發展為亞洲規模最大的即時影像創作競賽。