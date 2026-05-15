聽新聞
0:00 / 0:00

大陸超深層頁岩氣田誕生

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國石化「深地工程．川渝天然氣基地」再獲突破。由中國石化西南油氣分公司提交的四川資陽東峰頁岩氣田二三五六點八七億立方公尺探明地質儲量通過中國自然資源部專家組審定，標誌著中國超深層千億立方公尺級頁岩氣田誕生。

中新社報導，中國石化介紹，該氣田成功將頁岩氣勘探開發推進至埋深超四千五百公尺的超深層新領域，實現了中國頁岩氣從深層向超深層的戰略性跨越，對進一步夯實國家能源安全基礎、拓展規模增儲上產戰略接替空間具有里程碑意義。 　　

資陽東峰頁岩氣田位於四川盆地，是在寒武系筇竹寺組頁岩層系發現的大型整裝氣田。寒武系頁岩是全球已實現規模發現的最古老頁岩層系，形成於五點四億年前，埋深四千五百至五千兩百公尺，頁岩儲層特徵不清，難鑽地層厚、高溫高壓等因素帶來的工程挑戰極大，其勘探開發是公認的世界級難題。　　

中國石化西南石油局有限公司董事劉偉表示，公司經過十餘年持續攻關，實現寒武系筇竹寺組頁岩氣從「零到千億立方公尺規模儲量」的跨越，證實這套頁岩層系具備大規模開發潛力，並形成可複製、可推廣的技術路徑。公司將加快推進資陽東峰頁岩氣田增儲上產。

能源 大陸 四川

延伸閱讀

前4月…大陸推進鐵路建設 投資2008億人民幣

4大動能 陸第2季經濟延續穩健復甦

竹科寶山用地開發環差過關 土石方去化尋求解方

泓德能源海外布局傳捷報 取得日本政府長期脫碳素拍賣第三期標案

相關新聞

廣角鏡／上海東站 積極施工

上海新一座火車站─位於上海市浦東新區祝橋鎮的上海東站正在積極施工。有東方樞紐之稱的上海東站站場規模為十五月台卅線，總建築面積一百卅多萬平方公尺。預計明年七月具備開通運營條件。

大陸超深層頁岩氣田誕生

中國石化「深地工程．川渝天然氣基地」再獲突破。由中國石化西南油氣分公司提交的四川資陽東峰頁岩氣田二三五六點八七億立方公尺探明地質儲量通過中國自然資源部專家組審定，標誌著中國超深層千億立方公尺級頁岩氣田誕生。

「粵來粵有趣」兩岸20隊伍7月決戰中山

第八屆「粵來粵有趣」兩岸青年創意短片大賽於台灣、廣東正式啟動。「粵來粵有趣」作為華人極具代表性的青年創意賽事，今年七月，二十支兩岸創作團隊將匯聚廣東中山，在四十八小時內，創作出具青年視角的作品，用鏡頭展現無限創意。

上海女閃婚獲千萬房產99%份額 閃離後全拿？法院判了

家住上海的曹姓男子和趙姓女子因乘坐順風車相識，迅速戀愛、領證結婚。隨後，男方把一套價值千萬的房產登記在女方名下，將房產99%的份額給了女方。兩人離婚後，女方主張按比例分割，雙方多次對簿公堂，最終法院判決案涉房屋歸被告曹某所有，酌定原告可以適當分得50萬元(約7.3萬美元)。

山東婦67歲產女、7年後病倒 娃哄媽喝奶讓網友鼻酸

山東婦人田新菊67歲時不顧家人反對，在2019年生下女兒「小天賜」，與69歲老伴黃維平再度當上爸媽；田新菊2025年車禍癱瘓，各界關注五歲小女兒處境，這起轟動全網的「67歲高齡產女」事件，今年母親節因為一段視頻再次走進大眾視野。

火鍋麵加熱包疑程序錯引發爆炸 香港中學生10人受傷

13日下午3時，香港警方接獲報案，指麥當勞道33號聖保羅男女中學內，有加熱包疑發生爆炸，10名學生分別受傷或不適，由救護車送往瑪麗醫院及律敦治醫院治理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。