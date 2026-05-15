大陸超深層頁岩氣田誕生

中國石化「深地工程．川渝天然氣基地」再獲突破。由中國石化西南油氣分公司提交的四川資陽東峰頁岩氣田二三五六點八七億立方公尺探明地質儲量通過中國自然資源部專家組審定，標誌著中國超深層千億立方公尺級頁岩氣田誕生。

中新社報導，中國石化介紹，該氣田成功將頁岩氣勘探開發推進至埋深超四千五百公尺的超深層新領域，實現了中國頁岩氣從深層向超深層的戰略性跨越，對進一步夯實國家能源安全基礎、拓展規模增儲上產戰略接替空間具有里程碑意義。

資陽東峰頁岩氣田位於四川盆地，是在寒武系筇竹寺組頁岩層系發現的大型整裝氣田。寒武系頁岩是全球已實現規模發現的最古老頁岩層系，形成於五點四億年前，埋深四千五百至五千兩百公尺，頁岩儲層特徵不清，難鑽地層厚、高溫高壓等因素帶來的工程挑戰極大，其勘探開發是公認的世界級難題。

中國石化西南石油局有限公司董事劉偉表示，公司經過十餘年持續攻關，實現寒武系筇竹寺組頁岩氣從「零到千億立方公尺規模儲量」的跨越，證實這套頁岩層系具備大規模開發潛力，並形成可複製、可推廣的技術路徑。公司將加快推進資陽東峰頁岩氣田增儲上產。