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山東婦67歲產女、7年後病倒 娃哄媽喝奶讓網友鼻酸

世界日報／ 中國新聞組／綜合報導
小天賜母親節暖心餵奶，視頻讓網友鼻酸。（取材自紅星新聞）
小天賜母親節暖心餵奶，視頻讓網友鼻酸。（取材自紅星新聞）

山東婦人田新菊67歲時不顧家人反對，在2019年生下女兒「小天賜」，與69歲老伴黃維平再度當上爸媽；田新菊2025年車禍癱瘓，各界關注五歲小女兒處境，這起轟動全網的「67歲高齡產女」事件，今年母親節因為一段視頻再次走進大眾視野。

綜合媒體報導，黃維平在母親節更新視頻，影片中，73歲的妻子田新菊在病床上接受治療，現在已六歲的小天賜穿著粉紅色短袖，手裡捧著牛奶，踮著腳遞到媽媽嘴邊，奶聲奶氣地祝媽媽母親節快樂，還像個小大人一樣哄著，「媽媽要聽話，很快就好了」。而田新菊喝了兩口就虛弱地推開，反覆說著「你喝吧」，眼裡滿是心疼。

影片發出幾個小時就收穫上萬點讚，評論區的網友們討論得熱火朝天；有網友說，「多大年紀幹多大年齡的事，32歲生娃都覺得晚了，現在更年期各種不適，這也是對孩子的不負責任」，還有網友說，老兩口都糊塗，這麼大年紀了還生孩子，精力體力都達不到帶孩子陪孩子的，「為了展現自己年輕能自然受孕，兩人真是把任性自私演繹到了極致」。

據了解，田新菊曾是婦幼保健院的工作人員，丈夫從事律師工作，兩人在子女成家立業後退休，在家安享晚年；2018年田新菊罹患腦梗塞，配合醫生的治療吃藥，沒想到月經竟恢復正常。

老公擔心妻子健康出問題，於是到各大醫院檢查，卻檢查出懷孕，兩人起初都不相信，但之後再檢查，證實已經懷孕四個月，而且寶寶十分健康，因此決定生下孩子。兩人的子女都不同意，甚至揚言斷絕關係，不過兩人依舊堅持。

2019年田新菊剖腹產下女兒，卻在2025年3月車禍導致癱瘓臥床，照顧孩子的重擔全落在老公身上，當時網友們就憂心兩人離開後女兒沒人照顧。

黃維平表示，現在家裡還沒有雇保姆，小天賜也將在今年上小學，「現在我一個人照顧愛人和小女兒，暫時身體和精力也還能吃得消，也謝謝大家關心」。

據報導，兩人早已想好應對策略，他們打算在女兒八歲時教她做飯、做家事，還給孩子存了一些錢，並買了保險，若真的發生不幸，會將孩子送到一個無兒無女的家庭。今年這段母親節視頻，在網路掀起熱議，也讓無數網友看了鼻酸。

黃維平、田新菊夫婦帶著小女兒出門旅遊。（取材自紅星新聞）
黃維平、田新菊夫婦帶著小女兒出門旅遊。（取材自紅星新聞）

2019年女兒出生時，68歲的黃維平發了一條朋友圈。（取材自紅星新聞）
2019年女兒出生時，68歲的黃維平發了一條朋友圈。（取材自紅星新聞）

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