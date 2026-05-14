彩雲之約 深化雲台交流合作

五月十二日，第四屆「彩雲之約」海外台胞雲南行系列活動在昆明啟幕。來自泰國、緬甸、越南、非洲等國家和地區的海外台胞台商及兩岸有關協會、社團嘉賓三百五十餘人齊聚一堂，共話情誼，共謀發展。

此次活動以「傳承中華優秀文化，鑄牢中華民族共同體意識」為主線，「同心圓夢，融合發展」為主題。組織開展啟動儀式、「攜手圓夢．青春同行」民族文化藝術交流展演，實地考察等系列活動。

雲南省委常委李保俊在致辭中表示，回望過往，滇西抗戰的崢嶸歲月，鐫刻下雲台同胞同仇敵愾、共禦外侮的家國擔當；放眼當下，雲台交流的橋梁愈搭愈寬，紐帶愈繫愈緊，命運與共、榮辱相依的根基愈發深厚。希望以本屆「彩雲之約」為新起點，持續深化雲台交流合作，共繪兩岸融合發展同心圓。

緬甸台商總會副會長朱溥豪在致辭中說，此次赴滇，深切感受到雲南的發展活力，更體會到兩岸同胞血濃於水的深厚情誼。期待以此次活動為契機，依託雲南的獨特優勢，深化經貿合作、產業對接、人文交流，充分發揮海外台商橋梁紐帶作用，推動兩岸與南亞東南亞互聯互通，實現互利共贏。

在兩岸民族文化藝術交流展演現場，兩岸同胞以經典為媒，以文化為橋，奏響「弘揚中華優秀文化，鑄牢中華民族共同體意識」的時代強音。

雲南青年歌唱家張夢帶來為雲南和澎湖兩地音樂交流原創歌曲《山海情深》，讓現場嘉賓在歡快動聽的歌聲中，感受這份跨越山海的深情厚誼。《外婆的澎湖灣》、《阿里山的姑娘》、《橄欖樹》、《鄉間小路》、《龍的傳人》等一首首兩岸同胞耳熟能詳的經典歌曲，帶給現場兩岸觀眾文化盛宴，鄉情、友情、同胞親情在音樂舞蹈中不斷昇華。

參加啟動儀式的台灣青年表示。參加此次「彩雲之約」活動，觀看優秀的民族歌舞表演，感受到了中華文化的博大精深，深化了兩岸同胞一家親的深情厚誼。