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不限次數卻被趕…女學員辦瑜伽課季卡 天天報到竟遭教練狠嗆：不累嗎？

香港01／ 撰文／林芷瑩
一名貴陽女學員辦理一張瑜伽季卡，3個月內可無限次上課，惟她連續20多天上課竟被瑜伽教練嗆。示意圖/ingimage
一名貴陽女學員辦理一張瑜伽季卡，3個月內可無限次上課，惟她連續20多天上課竟被瑜伽教練嗆。示意圖/ingimage

貴州貴陽的孫女士早前以人民幣1880元（約新台幣8729元）辦理一張瑜伽季卡，3個月內可無限次上課，惟她連續20多天上課後，瑜伽教練竟稱「天天來，你不累嗎？」，更將她踢出聊天群並取消其預約上課的資格。

孫女士事後得悉，涉事瑜伽館自2024年起就多次遭到消費者投訴，均為退費糾紛。她認為，瑜伽館多次被投訴卻拒不整改，屬於惡意違規，她一定會維權到底，通過法律途徑起訴瑜伽館。面對這宗典型的預付式消費騙局，當地市監局已介入調查。

《百姓關注》報導，孫女士和朋友都在一家名為「維迪亞」的瑜伽館購買季卡，當時瑜伽館稱可在3個月內不限上課次數。孫女士每天都準時上課，直到4月25日，瑜伽教練在下課後向她表示「天天來，你不累嗎？」，讓她既尷尬又氣憤。

孫女士認為，瑜伽館推出季卡前理應計算過成本，「我回到家就給她發信息，你覺得虧，那你就把剩餘的錢退給我。 她就把我踢出群，把我約課的權利關閉了」。與孫女士一同購買季卡的朋友，也因多問教練幾句話就被踢出聊天群，並取消了預約上課的權限。

孫女士稱，1880元的季卡按照90天計算，教練應當退回剩餘的課費1330元（約新台幣6175元）。惟經南明區市場監管局中南分局的工作人員調解，對方只願意每人各退300元（約新台幣1393元）。

瑜伽館負責人許教練表示，她確實和孫女士溝通過，但沒有說過不讓她們來。針對兩名學員被踢出群和取消約課權限一事，她沒有正面回應。

4月29日，南明區市場監管局中南分局再次組織雙方調解。工作人員表示，職能部門並無強制商家退費的執法權限。

在調解過程中，孫女士發現，當初辦卡時，許教練僅通過微信發送一頁協議圖片，從未提供紙質合約，但在此次調解中，許教練提供一份兩頁紙的合約，當中有大量孫女士從沒聽過的內容，「算下來我們反倒要給她20%的水費，聞所未聞」。

由於商家提供的合約存在爭議，雙方退費訴求分歧極大，第二次調解失敗。而孫女士也查詢到，該瑜伽館從2024年起，就多次遭遇消費者投訴，所有投訴均為退費糾紛。

孫女士認為，瑜伽館多次被投訴卻拒不整改，屬於惡意違規，對方利用信息差、違法成本低，投訴無人處罰、無人整改，將拒不退費當成盈利模式，本質是侵害消費者的合法權益。她表示自己會維權到底，通過法律途徑起訴瑜伽館。

針對孫女士反映的諸多問題，南明區市場監管局中南分局將對涉事瑜伽館展開進一步調查。

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文章授權轉載自《香港01》

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