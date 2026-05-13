大陸「基本盤」成嘲諷愛國者用語 官方批境外認知戰

中共浙江省委宣傳部旗下「浙江宣傳」今天發表文章，指近期在中國社群網路上流行的「基本盤」一詞被污名化，經常用於貶損心懷愛國情懷者，背後藏有解構國家認同動機，是「境外認知戰」。

浙江省委宣傳部旗下的微信公眾號「浙江宣傳」，今天以「『基本盤』不該成為被嘲諷對象」為題發文說，近期社交媒體上，只要遇到不同觀點，特別是有愛國傾向的觀點，三句不離「你是基本盤」「基本盤，還真不少」。

文章指，「將基本盤污名化，其中既有貼標籤發洩網絡（網路）情緒的動機，也藏著解構國家認同、消解社會共識的險惡套路，應該引起重視」。

「基本盤」一詞最早是一個金融術語，特指股市中大盤的基本走勢，近來在中國網路上逐漸衍生出其他意思，特指認同中共官方愛國敘事的人群。

這篇文章說，在中國網路輿論場裡，一旦討論陷入僵局，有人不願再擺事實講道理，就會甩出一句「基本盤又贏了」，彷彿貼上這個標籤，就能把對方打入「非獨立思考」的陣營，以此彰顯自己的「清醒」。

文章還說，有人刻意將心懷愛國情懷、認同國家發展成就的廣大普通民眾貶低為「低認知」、「盲目順從」的人群。只要有內容介紹中國的發展進步，評論區時常會出現「又是一群基本盤」的嘲諷。

在品牌選擇上也可見這種現象，文章指出，如果有消費者提出對國產品牌的認可，就可能會有人給他們貼上「基本盤消費」等標籤來進行貶損。看美劇的就是審美高端，看國產劇就可能會被評論區嘲諷是「基本盤審美」。

文章批評，這是「崇洋媚外心態的挽尊」、「境外認知戰的倒灌」、「拉踩流量的收割套路」。

文章指，基本盤不該成為貶義詞，因為人人「既是自己的基本盤，也是國家發展的基本盤」。熱愛自己的生活、關注國家的發展非但不是原罪，更是值得自豪的事。「穩定的基本盤，是國家發展最堅實的壓艙石」。

文章說，從「蘋果人」、「安卓人」的二元對立討論，到「基本盤」被污名化，對愛國群眾的攻擊在網路上沒有消停過，「其用意非常明顯，就是要徹底將個人與國家的發展對立起來，弱化網友的愛國熱情與共識」。