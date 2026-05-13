快訊

遭親弟指控性侵12年「家人全漠視」 頂流女星富商尪首發聲

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

新店重大車禍！砂石車下坡失控翻覆撞社區巴士釀8傷 車流全堵死

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸「基本盤」成嘲諷愛國者用語 官方批境外認知戰

中央社／ 上海13日電

中共浙江省委宣傳部旗下「浙江宣傳」今天發表文章，指近期在中國社群網路上流行的「基本盤」一詞被污名化，經常用於貶損心懷愛國情懷者，背後藏有解構國家認同動機，是「境外認知戰」。

浙江省委宣傳部旗下的微信公眾號「浙江宣傳」，今天以「『基本盤』不該成為被嘲諷對象」為題發文說，近期社交媒體上，只要遇到不同觀點，特別是有愛國傾向的觀點，三句不離「你是基本盤」「基本盤，還真不少」。

文章指，「將基本盤污名化，其中既有貼標籤發洩網絡（網路）情緒的動機，也藏著解構國家認同、消解社會共識的險惡套路，應該引起重視」。

「基本盤」一詞最早是一個金融術語，特指股市中大盤的基本走勢，近來在中國網路上逐漸衍生出其他意思，特指認同中共官方愛國敘事的人群。

這篇文章說，在中國網路輿論場裡，一旦討論陷入僵局，有人不願再擺事實講道理，就會甩出一句「基本盤又贏了」，彷彿貼上這個標籤，就能把對方打入「非獨立思考」的陣營，以此彰顯自己的「清醒」。

文章還說，有人刻意將心懷愛國情懷、認同國家發展成就的廣大普通民眾貶低為「低認知」、「盲目順從」的人群。只要有內容介紹中國的發展進步，評論區時常會出現「又是一群基本盤」的嘲諷。

在品牌選擇上也可見這種現象，文章指出，如果有消費者提出對國產品牌的認可，就可能會有人給他們貼上「基本盤消費」等標籤來進行貶損。看美劇的就是審美高端，看國產劇就可能會被評論區嘲諷是「基本盤審美」。

文章批評，這是「崇洋媚外心態的挽尊」、「境外認知戰的倒灌」、「拉踩流量的收割套路」。

文章指，基本盤不該成為貶義詞，因為人人「既是自己的基本盤，也是國家發展的基本盤」。熱愛自己的生活、關注國家的發展非但不是原罪，更是值得自豪的事。「穩定的基本盤，是國家發展最堅實的壓艙石」。

文章說，從「蘋果人」、「安卓人」的二元對立討論，到「基本盤」被污名化，對愛國群眾的攻擊在網路上沒有消停過，「其用意非常明顯，就是要徹底將個人與國家的發展對立起來，弱化網友的愛國熱情與共識」。

中共 微信

延伸閱讀

學者撰文談中國「美國斬殺線」敘事 稱是危險情緒

獨／迎戰沈伯洋 蔣萬安要「直球對決」網軍側翼惡意攻擊

新聞幕後／賴系人馬加持 沈伯洋陸、空戰並重對決蔣萬安

遊走法律邊緣…中國景區「男色經濟」 秀肌肉 衝含金量

相關新聞

提升職業體面感…穿西裝夜市炒飯 山東19歲小夥月入5萬

近日，山東煙台一名19歲小夥小盧因身穿西裝在夜市擺攤賣炒飯走紅網絡，據悉，其每月收入可達5萬元（人民幣，下同），掀起許多網友熱烈討論。

高才通赴香港申請 不良仲介假文件誤導 送「紅包」易觸法

香港特區政府2022年底起推出「高端人才通行證計畫」（高才通）等一系列招攬人才措施，截至今年2月底，各項計畫已吸引近28萬名人才來港工作和發展。然而，部分不良仲介卻利用申請人對流程不熟悉，誤導甚至偽造檔案，導致申請人蒙受損失更面臨法律風險。專家也提醒，兩地法例存差異，送「紅包」的作法易墮法網。

香港打卡熱點錦屏街 野鴿圍城、舊樓髒又吵 議員提1建議

近年舊區活化成為社會關注點，香港不乏具特色的舊街區，獨特的人文氣息及社區景致，吸引不少遊客深度遊。位於北角的錦屏街，是港島東區一條經典老街，近年逐漸展現文藝風，多間輕食餐廳及咖啡館進駐，吸引不少年輕人聚集，更逐漸被旅客發掘成打卡熱點，但有遊客反映，區內的老舊問題，例如野鴿圍城、舊樓衛生及噪音等，一直未能解決。

想做特首？香港保安局長鄧炳強秒答最想當這職位

鄧炳強在反修例事件後，由警務處處長「一哥」晉升為保安局局長，當時被政界看高一線可更上一層樓。鄧炳強在12日播出的商台節目《又係時候同一天講再見》中，被問到如果在電影《寒戰1994》選一個角色來做，「會想做警務處長還是特首？」他一秒即答「兩個都不喜歡，最想做警局門口負責開閘、出鏡三秒鐘的警察，被主持人調侃指他沒正面回應。

6旬男女香港長洲碼頭上演活春宮 判社服令80小時

在香港長洲的公眾碼頭的長凳上，有一對六旬男女涉作出淫褻行為，被人拍片放在長洲居民的通訊群組內，影片隨後被廣傳。涉案男女事後被捕，他們除了承認是片中人，並透露因喝了酒而作出相關行為。兩人早前承認作出有違公德的行為罪，12日在東區裁判法院遭判80小時服務令。

學校智慧食堂 機器人掌廚

機器人「大廚」掌勺，口味穩定出餐快；「智慧大腦」監控全流程，溯源精準零差錯；學生自助秤量、刷臉支付……在北京，愈來愈多的中小學建成智慧食堂，開啟科技校園餐新體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。