想做特首？香港保安局長鄧炳強秒答最想當這職位

鄧炳強在反修例事件後，由警務處處長「一哥」晉升為保安局局長，當時被政界看高一線可更上一層樓。鄧炳強在12日播出的商台節目《又係時候同一天講再見》中，被問到如果在電影《寒戰1994》選一個角色來做，「會想做警務處長還是特首？」他一秒即答「兩個都不喜歡，最想做警局門口負責開閘、出鏡三秒鐘的警察，被主持人調侃指他沒正面回應。

香港01報導，鄧炳強在節目中談及保安局為反修例被捕者而設的「正向引導」計畫，參加後可以免被檢控。鄧炳強指歡迎任何人參加，「有病就醫病，無病就強身健體」，又提到現實的考慮是當局已起訴最嚴重的個案，若被捕者拒絕參與，如日後找到新證據可能會被檢控。對於外界認為歌手張敬軒參與「正向引導」計畫導師，與原本不能出演英皇25周年演唱會有關，他形容屬「一般揣測」，影響檔期的原因有很多，不應將兩件事掛勾。

據報導，鄧炳強擔任嘉賓的節目12日起一連三集播出，他還將分享基層經歷和34年警務生涯。早年經歷方面，談及年輕時曾拍攝電影《開心鬼》與《聖誕快樂》，鄧炳強笑稱只是「跑龍套」，因出身草根家庭，家人只能負擔學費，零用錢需靠自己賺取，經介紹加入電影圈成為特約演員。不過他自嘲「樣貌普通，又不會唱歌跳舞，就不要做明星夢啦！」

鄧炳強指當年立志做警察，是因為看了劉德華主演的警匪劇《獵鷹》，加上自小居於西營盤，很多機會接觸警察，又說自己會考成績不俗，升讀預科時特意轉到聖士提反女校，成為「女校男生」，透露曾因在走廊沒有讓老師先行而被訓話15分鐘。他坦言當時感到不忿，但後來明白到做人要有規矩身份認同傳統，對他日後擔任警察影響深遠。

鄧炳強說當年投身警隊來的第一個崗位，是在灣仔警署擔任「堂幫」（報案室警員），主要為外籍人士錄取口供；34年警務生涯中，他指最深刻的崗位是情報科，曾參與處理1980年代「香港三大賊王」之一張子強的綁架案，又說電影《無間道》的情節部分真實，但有系統地派臥底入警隊，「我就不覺得有」，因為警隊設有品格審查等多項嚴格檢查。