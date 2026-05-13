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香港打卡熱點錦屏街 野鴿圍城、舊樓髒又吵 議員提1建議

世界日報／ 香港13日電
港島東區經典老街錦屏街，近年來逐漸成打卡熱點，有遊客反映，區內野鴿圍城、舊樓衛生及噪音等問題一直未能解決。（取材自維基百科）
港島東區經典老街錦屏街，近年來逐漸成打卡熱點，有遊客反映，區內野鴿圍城、舊樓衛生及噪音等問題一直未能解決。（取材自維基百科）

近年舊區活化成為社會關注點，香港不乏具特色的舊街區，獨特的人文氣息及社區景致，吸引不少遊客深度遊。位於北角的錦屏街，是港島東區一條經典老街，近年逐漸展現文藝風，多間輕食餐廳及咖啡館進駐，吸引不少年輕人聚集，更逐漸被旅客發掘成打卡熱點，但有遊客反映，區內的老舊問題，例如野鴿圍城、舊樓衛生及噪音等，一直未能解決。

大公報報導，遊客反映，錦屏街很有特色，常是電影取景地，但有街坊認為，社區更新應該多關注處理這些老問題。有東區區議員期望政府加強與區議會、民間團體合作，做好治理，加大地區特色宣傳。

現場觀察，發現舊樓林立的街道確實很有老香港風味；但抬頭一看，不少大廈的窗戶掛著紅色或黑色的垃圾袋，袋子隨風飄動，發出沙沙的聲音，讓人摸不著頭腦。

「這是他們（住戶）拿來驅趕野鴿用的，有人還往窗戶上貼老鷹畫和公仔，但沒什麼用。」錦屏樓下的車房員工冼先生表示，北角糖水道行人天橋拆卸後，不少野鴿轉移到錦屏街，加上每天清晨也有人到來餵鴿，野鴿數量持續增加，影響居民。

「我都不敢把衣服晾在外面，一晾出去就都是雀屎，放在室內晾衣服又一股潮濕味道。」在幸福大廈居住了40多年的周婆婆表示，野鴿不單製造衛生問題，又造成噪音，每天天未亮，野鴿「咕咕咕」叫，有時候站在冷氣機頂上叫，吵得人不得安眠。在冷氣機頂的鳥糞臭味又順著冷氣機傳到室內，種種折磨讓街坊苦不堪言。

由於街區老化，不少大廈正在大維修，加上大街上有不少車房，日間噪音問題確實較為嚴重。據街邊實測，分貝測試一度超過100，大多數情況下都維持在80至90分貝。

「舊街衛生問題亦不容忽視。」林女士同樣是錦屏街的老街坊，她指著北角新都城後巷的垃圾收集處，該處外有一扇虛掩的鐵門，門外有不少垃圾水在路邊流淌，附近亦見有垃圾堆積，天氣炎熱時，走近便聞到臭味。「垃圾日間就這樣堆著，晚間才有人來收走，鼠患問題也變得嚴重。」

東區區議員洪志傑表示，由於錦屏街所有地舖幾乎都是一名業主持有，近年來業主亦有心篩選新租戶，希望能夠將店舖租給更具社區互動性的商家，從而吸引更多人到訪錦屏街，讓社區更具活力。他期望，政府能夠加強與區議會、民間團體的合作，同時加大地區特色宣傳，兼顧經濟與文化的傳承。

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