高才通赴香港申請 不良仲介假文件誤導 送「紅包」易觸法

香港特區政府2022年底起推出「高端人才通行證計畫」（高才通）等一系列招攬人才措施，截至今年2月底，各項計畫已吸引近28萬名人才來港工作和發展。然而，部分不良仲介卻利用申請人對流程不熟悉，誤導甚至偽造檔案，導致申請人蒙受損失更面臨法律風險。專家也提醒，兩地法例存差異，送「紅包」的作法易墮法網。

香港高才通人才服務協會呼籲申請人必須了解清楚申請條件，切勿完全依賴仲介，同時建議兩地政府合作打擊不良仲介。有來港高才提醒申請人，務必仔細審查仲介公司的背景與可信度，核實其是否可靠，避免因仲介失當而耽誤前程。

綜合大公、文匯報報導，2023年透過「高才通」計畫成功申請來港、現從事資訊科技行業的劉先生表示，當年申請來港時，發現官方網站提供的資訊相當清晰齊全，申請流程亦不複雜。然而，他留意到新聞報導中，有高才申請人遭仲介公司擅自更改資料而惹上官司的情況。他認為，有關仲介十分過分，令人憂慮。

劉先生建議所有申請人務必仔細審查仲介公司的背景，以及仲介的可信度，更重要的是，「作為申請人，有必要了解申請的資料，不應全盤交給仲介處理而置之不理。」

因為不了解兩地政策而被仲介誤導的情況，偶有發生。一名內地女子於2024年為求一家五口來港而支付52萬（港元，下同，約6.64萬美元）仲介費，委託對方協助申請高才通來港，最終卻因申請文件被發現虛報澳洲學歷而被控串謀詐騙。案件上月在沙田裁判法院裁決，裁判官黃國輝接納被告的辯解指，其家庭曾花費500萬元購入深圳單位，家庭年收入亦超過250萬元，相信被告遭仲介蒙騙，仲介從中作梗而偽造被告的證書，用假學歷為被告申請來港，裁判官最後裁定被告無罪。

香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍12日表示，有人才通過仲介申請「高才通」或優秀人才入境計畫來港，卻遭遇仲介誤導甚至欺騙。他指出，該兩項入境計畫的申請條件其實非常清晰，申請者完全可自行了解並直接申請，無須委託仲介，以免蒙受損失；若有不明白之處，亦可向特區政府或協會查詢。他亦建議兩地政府合作，嚴厲打擊此類無良仲介，絕不姑息。

此外，隨著「高才通」及優才計畫來港發展的優秀人才，他們的子女融入香港社會及就學。尚海龍表示，個別新來港人士因不熟悉香港法例，為促成子女「插班」入讀心儀學校，曾有家長因送「紅包」被判監禁。一名45歲家長為兒子申請入讀軒尼詩道官立小學，向校長提供2萬元現金，希望獲得通融，結果校長報警。該名家長最終被判囚四個月及賄款充公。