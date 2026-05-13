中國多所大學學者接連被檢舉論文造假

中國多所大學的學者最近接連遭人檢舉論文造假，事件引起廣泛關注。

綜合香港明報今天的報導和大陸微博的訊息，檢舉者是大陸知名社交平台博主「耿同學」，其原名叫耿洪偉，曾是北京航空航太大學生物醫學工程學院博士研究生；2025年，他選擇退學，轉為全職打假部落格作者，如今坐擁180多萬粉絲。

「耿同學」最近一個多月內先後檢舉多所大學的學者在國際雜誌所發表的論文造假，最新檢舉的對象是上海大學轉化醫學院院長蘇佳燦。

據報導，「耿同學」指蘇佳燦在國際刊物「自然」（Nature）的子刊論文數據造假，上海大學學術委員會秘書處已就此通報，校方成立了調查組並啟動調查程序，並強調校方對學術不端行為一貫堅持「零容忍」，將根據調查情況嚴肅認真處理。

報導表示，從上海大學的迅速回應看，「蘇院長看來是凶多吉少」。

微博訊息顯示，這已是「耿同學」在一個多月之內第五次出手打假。

4月9日，「耿同學」檢舉同濟大學生命科學與技術學院院長王平團隊在「自然」發表的論文造假，而同濟大學已確認，王平對實驗數據和論文質量失察失管，將其免職降級，論文作者金佳麗被解僱。

4月25日，「耿同學」質疑南開大學生命科學學院院長在「Nature Cancer」的論文資料異常，南開大學5月1日發表聲明，表示啟動核查。

5月4日，「耿同學」實名檢舉中山大學國家傑青康鐵邦在「Nature」的子刊論文造假，校方也已啟動調查程序。

明報在報導中表示，「耿同學」的打假行動，對準的都是大陸學術圈頂尖青年學者和頂級期刊，被檢舉的5人都是知名高校的生化醫學領域的大老，這些學術亂象的背後，是科研被量化考核。

報導表示：「在『發論文就是硬道理』的壓力下，一些學者不惜抄襲拼湊、造假應付，校方也睜隻眼閉隻眼。」

據報導，「耿同學」的打假模式堪稱「技術降維打擊」，採用了數據分析、統計學模型和自動化檢測工具，造假無所遁形。

「耿同學」近期的打假行動引起大陸網友熱議，有人在微博留言：「我特想知道最近他舉報（檢舉）的那些院長、傑青、長江、院士候選人都怎麼樣了。如果就是輕輕放下，那說明集體造假，騙國家經費這個事兒還能繼續玩兒。如果不輕輕放下，那就真得人頭滾滾了。」

也有網友留言：「一堆教授在瑟瑟發抖！耿同學彌補了沒人敢打、外行不會打的空白。」