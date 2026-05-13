快訊

許志安驚爆斷崖式衰老！臉頰凹陷、法令紋超深 網驚：老30歲

台灣成川習會菜單？回顧歷任美國總統訪中對台灣的影響

513國際請病假日！上班族急響應「突然不舒服」 勞工請假權益3大變革

聽新聞
0:00 / 0:00

中國多所大學學者接連被檢舉論文造假

中央社／ 香港13日電

中國多所大學的學者最近接連遭人檢舉論文造假，事件引起廣泛關注。

綜合香港明報今天的報導和大陸微博的訊息，檢舉者是大陸知名社交平台博主「耿同學」，其原名叫耿洪偉，曾是北京航空航太大學生物醫學工程學院博士研究生；2025年，他選擇退學，轉為全職打假部落格作者，如今坐擁180多萬粉絲。

「耿同學」最近一個多月內先後檢舉多所大學的學者在國際雜誌所發表的論文造假，最新檢舉的對象是上海大學轉化醫學院院長蘇佳燦。

據報導，「耿同學」指蘇佳燦在國際刊物「自然」（Nature）的子刊論文數據造假，上海大學學術委員會秘書處已就此通報，校方成立了調查組並啟動調查程序，並強調校方對學術不端行為一貫堅持「零容忍」，將根據調查情況嚴肅認真處理。

報導表示，從上海大學的迅速回應看，「蘇院長看來是凶多吉少」。

微博訊息顯示，這已是「耿同學」在一個多月之內第五次出手打假。

4月9日，「耿同學」檢舉同濟大學生命科學與技術學院院長王平團隊在「自然」發表的論文造假，而同濟大學已確認，王平對實驗數據和論文質量失察失管，將其免職降級，論文作者金佳麗被解僱。

4月25日，「耿同學」質疑南開大學生命科學學院院長在「Nature Cancer」的論文資料異常，南開大學5月1日發表聲明，表示啟動核查。

5月4日，「耿同學」實名檢舉中山大學國家傑青康鐵邦在「Nature」的子刊論文造假，校方也已啟動調查程序。

明報在報導中表示，「耿同學」的打假行動，對準的都是大陸學術圈頂尖青年學者和頂級期刊，被檢舉的5人都是知名高校的生化醫學領域的大老，這些學術亂象的背後，是科研被量化考核。

報導表示：「在『發論文就是硬道理』的壓力下，一些學者不惜抄襲拼湊、造假應付，校方也睜隻眼閉隻眼。」

據報導，「耿同學」的打假模式堪稱「技術降維打擊」，採用了數據分析、統計學模型和自動化檢測工具，造假無所遁形。

「耿同學」近期的打假行動引起大陸網友熱議，有人在微博留言：「我特想知道最近他舉報（檢舉）的那些院長、傑青、長江、院士候選人都怎麼樣了。如果就是輕輕放下，那說明集體造假，騙國家經費這個事兒還能繼續玩兒。如果不輕輕放下，那就真得人頭滾滾了。」

也有網友留言：「一堆教授在瑟瑟發抖！耿同學彌補了沒人敢打、外行不會打的空白。」

微博 上海 大陸

延伸閱讀

武漢大學切割OPPO不當文案涉事校友 胡錫進：反應過度

國立臺灣師範大學玉山學者：以海洋連結南島社群 透過「向上研究」挑戰殖民邏輯

陸研人才斷層／年輕研究者 田野調查難度增

複數身分的實踐 國立臺灣藝術大學校友林建呈周旋於幕後的藝術勞工考察

相關新聞

學校智慧食堂 機器人掌廚

機器人「大廚」掌勺，口味穩定出餐快；「智慧大腦」監控全流程，溯源精準零差錯；學生自助秤量、刷臉支付……在北京，愈來愈多的中小學建成智慧食堂，開啟科技校園餐新體驗。

綿竹年畫 推Q版門神賣萌

威風凜凜的門神，是傳統年畫中的固有形象，但呆萌可愛的門神你見過沒有？近日，在四川德陽綿竹市，作為大陸四大年畫之一的綿竹年畫就推出了Ｑ版門神、卡通生肖年畫等新作品，吸引了眾多年輕人關注，還成了社交媒體上的「流量擔當」。

央視轉播權僵局 FIFA被曝願重大讓步 報價降50%以上

距離2026年世界盃足球賽開幕只剩不到一個月，中國的轉播權談判卻仍陷入僵局。外媒披露，國際足聯（FIFA）被曝願作出「重大讓步」，高層官員近日飛往北京，希望說服中國中央電視台購買轉播權，甚至願意將原本高達3億美元的報價，大砍超過50%，降至1.2億至1.5億美元，顯示國際足聯對中國市場的焦慮正快速升高。另據傳，世界盃還沒開踢，已有中國球迷「退票」。

陸國乒前無古人的紀錄…孫穎莎3大賽摘20金

在倫敦舉行的世乒賽女團賽事中，中國女隊成功奪冠，主力選手孫穎莎再添一枚世界冠軍金牌，使她的世界冠軍總數正式突破20金大關，成為中國乒乓球史上最年輕達成此里程碑的選手。

母親節文案翻車 OPPO重罰中國區負責人降職、凍薪

中國手機品牌OPPO日前因母親節行銷文案引發爭議，11日再度發布致歉聲明，並在內部發布問責通告，認定此事為「重大品牌事故」，對相關責任人進行處分；其中，OPPO中國區業務負責人段要輝被認定負最終管理責任，職級直降2級，並自本月起凍結調薪36個月。

武漢大學切割OPPO不當文案涉事校友 胡錫進：反應過度

手機品牌OPPO在近日母親節行銷中，因文案「我媽有兩個老公」引發輿論風暴，OPPO於11日公布嚴厲內部處罰，將中國區負責人連降兩級、凍薪36個月；而涉事策畫人被曝為武漢大學文學院校友後，引發校方做出「緊急切割」，事件引發社會對廣告底線與品牌責任的廣泛討論，資深媒體人胡錫進則認為，武大「反應過度」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。