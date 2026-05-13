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綿竹年畫 推Q版門神賣萌

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
遊客ＤＩＹ「萌年畫」。本報德陽傳真
遊客ＤＩＹ「萌年畫」。本報德陽傳真

威風凜凜的門神，是傳統年畫中的固有形象，但呆萌可愛的門神你見過沒有？近日，在四川德陽綿竹市，作為大陸四大年畫之一的綿竹年畫就推出了Ｑ版門神、卡通生肖年畫等新作品，吸引了眾多年輕人關注，還成了社交媒體上的「流量擔當」。

「以前覺得年畫是貼在門上的老物件，沒想到還能這麼可愛！」走進綿竹年畫博物館，來自成都的遊客陳小姐舉著手機，對著一幅《秦叔寶．尉遲恭》萌版年畫拍了又拍。畫中的門神臉頰鼓鼓、眉眼彎彎，既有傳統門神的威武，又透著幾分親切的暖意。

這些「萌年畫」的創作者，是綿竹年畫傳承人章昉。她結合大學所學的動漫設計專業，從年輕人的審美角度出發，嘗試創作不一樣的門神年畫。她花了大量時間臨摹傳統門神，揣摩神韻、探索「萌點」。數十稿嘗試之後，創作出的門神退去了部分嚴肅、增加了暖意。

不久前的「五一」假期，綿竹年畫博物館、綿竹年畫村等地都推出「萌年畫」專題展覽和互動體驗活動，讓遊客親自體驗綿竹年畫的彩繪過程，ＤＩＹ一幅屬於自己的「萌年畫」。

生肖 大陸

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