學校智慧食堂 機器人掌廚

機器人「大廚」掌勺，口味穩定出餐快；「智慧大腦」監控全流程，溯源精準零差錯；學生自助秤量、刷臉支付……在北京，愈來愈多的中小學建成智慧食堂，開啟科技校園餐新體驗。

上午時分，在平谷中學智慧食堂的後廚操作間，三台機器人「大廚」掌勺，正在有條不紊地進行烹飪作業。工作人員先將洗淨切好的蔬菜和肉類倒入鍋中，機器人通過ＡＩ演算法精準控制火候與調味比例，自動投入油、鹽等調料，油熱瞬間，鍋中食材翻飛，約五分鐘後，香氣四溢的辣子雞丁出鍋，整套動作行雲流水。智能蒸鍋、烤箱、湯鍋同步運行，五十分鐘內，鹵水雞腿、紅燒肉燉土豆、幹鍋菜花等一道道色香味俱全的菜品出鍋。

「這套智慧烹飪設備全面覆蓋炒、煎、蒸、煮、炸等環節，目前已經錄入四百道菜品配方」。平谷中學校長助理李瑞豐介紹，機器人的引入能提升出餐效率、節約人工成本，讓工作人員將更多精力放在食材準備和服務優化上。

智慧食堂還有個「最強大腦」—智慧監控平台，可即時呈現校園餐生產全流程，顯示當日功能表營養均衡度、主要菜品的蛋白質、熱量、脂肪等核心營養成分資料，說明後廚團隊實現科學配餐；通過「資料駕駛艙」系統實現食材全程可追溯，展示當日食材農殘檢測合格報告、供應商資質溯源資訊及食材流轉記錄，依託「食安物聯」系統廿四小時智慧監控後廚，守護師生飲食安全。