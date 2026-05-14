靈活玩AI 10後不靠死磕苦學

這些10後用AI的姿態，和上一代人完全不同，AI在他們手裡，就像一盒隨時能打開的樂高，缺什麼零件，就自己動手拼一個；他們不再被動接受固定的學習模式，不靠死磕苦學，而是巧妙借助AI工具，尋找最適配自己的學習方法。

對許多成年人來說，AI（人工智能）仍是難以阻擋又對其風險感到恐懼的一股科技潮流；但在近年官方大力推動AI發展的中國「10後」青少年和學童眼裡，AI就像一群為他們免費工作的團隊或夥伴，隨時讓自己的想法快速落地，節奏和興趣全都自己說了算，不僅輕鬆解決學業和生活上的難題，還能自編黃岡密卷（教程）備考甚至賺錢，有人因此押中物理奧賽（國際物理奧林匹亞競賽）題，有人10幾歲就成了CEO，還因善用AI獲得更多自主探索的勇氣。

據鳳凰網刊出微信公眾號「AI故事計畫」、「硅星人Pro」文章指出 ，一代人有一代人的黃岡密卷。80後埋頭刷卷子，90後抱著學習機，00後刷手機搜答案，到了10後這代，出現一種新的學習範式：不會的題，不用等老師；想練口語，不用請外教；想刷題，直接讓AI給自己造一套。

AI改寫學習劇本

他們一邊用AI「卷自己」，一邊也在被AI重塑。拆解問題的能力、結構化表達、甚至膽量和自信，都在和AI的反覆磨合中悄悄升級。這群原住民，正在用最自然的方式，改寫一代人的學習劇本。

2026年1月，深圳初中生謙謙和爸爸到阿拉伯聯合大公國寒假旅遊。站在阿布達比法拉利主題公園的排隊通道裡，隊伍拐了好幾道彎，幾乎望不到頭。為了不浪費時間，謙謙掏出手機，打開自己用AI做的學習網站，埋頭刷起了物理奧賽題。

謙謙出生於2011年，還不到15歲，個子不高，平日裡調皮愛笑，同學們都叫他「小孩哥」，其實他已經是擁有三年實操經驗的「AI屆老人」。

2024年初，在爸爸的引導下，謙謙接觸了Kimi。一開始只是用它解答作業題，後來不僅深入研究這款AI的各種隱藏功能，還專門開設了公眾號，寫下近50篇使用心得，計畫挖掘出「Kimi的100種玩法」，並開始自己編程。經過選拔，謙謙初二加入了學校的物理奧賽班，提前學習高中知識，班裡競爭激烈，每學期進行兩次淘汰考，最初100名入選學生，幾乎只有三分之一能留到最後。

14歲小孩哥造題庫

為了在旅行中也能兼顧學習，謙謙和爸爸決定用AI搭一個物理學習網站。寒假的第一個周末，父子倆圍在書房的白板前，用馬克筆一步步畫出網站製作流程。他們把任務拆解成一個個清晰的模塊，謙謙和爸爸負責找資料、測試功能，然後把需求丟給Kimi讓它幫忙寫代碼，生成網站。調試兩三天後終於跑通了，旅途中，謙謙用它刷題，開學後的物理奧賽淘汰考試，有個知識點剛好考到，他答得十分順手。

除了開發物理學習網站，他還和爸爸一起折騰出其他AI學習方法。謙謙喜歡邏輯推理性強的數學和物理，但記憶力卻是弱項，這學期，他還要面對初中地理生物會考，為了「無痛背誦」知識點，先用Kimi生成對應的知識考點，然後再把考點做成了一款刷題小程序，所有習題都以闖關形式分級，複習知識就像升級打怪一樣。

千里之外，13歲的呂思彤也在給自己「造」學習工具。2024年初，思彤在網上刷到一款可以「一句話生成產品」的AI編程工具，給自己做了一個英語外教產品取名「青蛙外教」，裡面有位溫柔的女老師，說錯時會「呱呱」提醒。她每天都會和這個自己「捏」出來的「青蛙老師」聊上20分鐘，英語成績也從80多分慢慢提升到了90多分。

之後，呂思彤延續做「青蛙外教」的思路，又做了一款「小狐狸講代碼」，她設計了三種講解模式：最通俗的「媽媽語言」、童趣好懂的「弟弟語言」，以及專業老師的講解。每種講解後，還有動畫演示和鞏固練習題。

10後站上國際賽場

謙謙和思彤並非個例。隨著AI浪潮成長起來的10後，已經成了一股不可忽視的新勢力。他們中有人甚至已經站上了國際賽場。

今年4月，上海張江的一場黑客松巔峰賽上，200名入圍選手裡超過六成是00後，最小的才12歲。13歲的杭州初一女生黃驍，一個人背著電腦坐公交來參賽，憑「電子煙花」項目在AI Coding組拿下全場最高票數。

姜睦然與呂思彤、楊曦哲、陳宇夏組成的「Page One」團隊拿下「AI原住民」特別獎，這支隊伍平均年齡13.5歲，24小時做出一套社交平台的筆記診斷智能體。而他們的隊長姜睦然，早在今年3月的中關村北緯龍蝦大賽上，就從近500個項目裡拿下全場最高分，捧走了「蝦王」稱號。

這些10後用最日常的語言和AI對話，從真實的學習痛點出發，靠低代碼、無代碼工具把想法快速落地，哪裡不順手就按自己的習慣改哪裡，節奏和興趣全都自己說了算。

細碎痛點成靈感 初中生用AI解決麻煩

謙謙第一次用AI是在小學六年級，覺得AI是一個聰明的搜索引擎，一步就能獲取答案。上初中後，一道算法題改變了他的看法。那是一道高精度計算題，需要算一個65位數的階乘，他把題丟給AI，讓它用最直白的方式解釋給自己聽，Kimi的回答讓他眼前一亮：「就像列豎式」。「豎式」是謙謙小學就會的知識，這個熟悉的類比幫他濾清了底層邏輯：字符轉數字，逐位相加，滿十進一。

從那以後，謙謙像發現新大陸，開始頻繁向AI追問知識背後的原理和過程。胡蘿蔔蘋果汁沉澱後為什麼會分層？乒乓球落地後為什麼會自動停止彈跳？酒店機器人是怎麼工作的？等等，這種「從現象裡摳原理」的思維方式，慢慢在腦子裡扎了根。現在，AI已經成了謙謙生活中不可或缺的小夥伴。

用Kimi搭學習網站，源於謙謙偶然發現它的Agent能力變強了。去年，謙謙想玩射擊遊戲，但網站需成年驗證。他給Kimi丟了一句話：「幫我做一個射擊遊戲，控制飛船打隕石」，原以為會吐出一段代碼，得自己複製黏貼、改格式，沒想到Kimi的Agent集群直接接管，屏幕上彈出一排角色卡片，有的寫邏輯，有的做界面，像開了間小遊戲公司。10幾分鐘後，一個鏈接彈出來，點開就能玩了。

看著閃爍的屏幕，謙謙心裡湧起一股奇妙的感覺，原來只需要自己出主意，就有「AI員工」幫他變成現實。從那以後，他徹底玩開了，關於「Kimi的100種玩法」就是在這個過程中積累出來的。

從「青蛙外教」開始，呂思彤已經陸續做出上百款屬於自己的AI智能體，想法大多來自生活裡的觀察和好奇。她在家裡常常覺得自己像個小小CEO。第一次參加黑客松時，她和組員一起做了「試卷智能體」；刷到馬斯克火星計畫的新聞，她順手做了「馬斯克火星出行指南」；她還做了款「長文本變思維導圖」工具，用來預習和複習課文，目前已經有200多名付費用戶。

另據快科技報導，今年五一假期，餐飲行業臨時工的日薪普遍漲至300至500元，但人員不穩定、下單出錯等問題頻發，給許多小店經營者帶來了不小的壓力。湖南長沙一位小吃店老闆娘卻意外多了一位得力助手，她10歲的兒子不僅主動承擔洗菜、上菜、打掃等基礎工作，還運用AI工具幫母親處理理貨、對帳等繁瑣的管理事務，儼然成了店裡的「全能員工」，讓媽媽直說「兒子比請臨時工還靠譜」。

這些看似零散的點子，恰恰是這群10後開發者最不一樣的地方。他們腦子裡沒有「AI能做什麼、不能做什麼」的邊界，想到什麼就丟給AI試試。成年人還在糾結prompt怎麼寫、產品有沒有市場，他們已經把原型跑通了。

更關鍵的是，他們關注的不是宏大敘事，而是生活裡那些真實的小麻煩。一張手寫試卷、一次無聊的家庭聚會、一道卡殼的作業題，這些細碎的痛點，反而成了最鮮活的靈感。這背後，是技術門檻被大幅拆掉。一個初中生已經能獨立完成從前需要一個小團隊才能做的事。

世界缺什麼…自己造

謙謙爸爸曾經挺犯難，他既想讓謙謙接觸AI，又怕花哨的功能分散注意力。這兩年每個周末，謙謙爸爸都會先自己摸索新功能，再一點點教給謙謙。他不希望謙謙只會點按鈕、問問題，因此會陪著他一起搞懂背後的運行原理和思路。AI漸漸成了他們家的「成長回憶錄」，公眾號裡寫滿了謙謙從生疏到熟練的使用過程。

龍蝦剛火起來的時候，謙謙爸爸發現同事們全湊在一起聊龍蝦，用它來抓取數據做分析，兩三分鐘後，整齊的表格和可視化圖表就生成了，還附帶總結報告。沒過幾天，晨會上還有人用龍蝦生成周報，產品經理用它寫PRD，生成原型頁面，他也不自覺地「入圈」龍蝦了。

這波技術熱潮，讓謙謙爸爸開始思考起孩子在這個時代的教育問題，更注意起讓謙謙在AI使用中認清自己的位置，明白AI不能替自己思考。同時，他堅持讓謙謙學好數學和物理，理解AI的底層算法邏輯，想像未來AI對物理世界的改造，努力做工具的創造者，而不僅僅是使用者。

AI不是解決一切的萬靈藥，但它給予孩子們更多自主探索的勇氣。

六年級下學期的一個周末，呂思彤收到亞馬遜主辦方的私信。她此前做的AI產品「小狐狸講代碼」，入圍了亞馬遜全球應用挑戰賽決賽，她被邀請前往上海參加路演。但決賽日期和小升初考試撞了個正著，她決定參加決賽，向學校申請補考。那場比賽，她拿了季軍，也第一次意識到，考試當然重要，但走出去看看更大的世界，跟不同的人交流，同樣有價值。

謙謙對AI沒什麼特別的感覺，他搗鼓這些產品，不是為了「幹一番大事業」，他現在研究AI，就是想提高成績，順利考上心儀的高中。

這也是這批10後最不一樣的地方，如同資本市場裡，「做多」一家公司需要勇氣和籌碼。在他們這兒，不過是打開AI、提出需求、進行調適。他們未必知道什麼是「投資」，但每次打開、每次提問，都是在給這個行業投票。

一名兒童與AI玩具Ropet互動。示意圖。（新華社）

在上海舉行的2024世界AI大會上，一名兒童正在觀看機械手。示意圖。（新華社）

14歲的謙謙，AI使用年齡已3年。（取材自鳳凰網／微信公眾號「AI​故事計畫」圖）

思彤父母在家裡為她補辦頒獎儀式。（取材自鳳凰網／微信公眾號「AI​故事計畫」圖）

2024年，思彤參加國內大廠AI產品路演。（取材自鳳凰網／微信公眾號「AI​故事計畫」圖）

謙謙計畫挖掘出「Kimi的100種玩法」。（取材自鳳凰網／微信公眾號「AI​故事計畫」圖）

思彤闖入亞馬遜「1000 AIdea應用計畫」決賽。（取材自鳳凰網／微信公眾號「AI​故事計畫」圖）