聽新聞
0:00 / 0:00
為接待川普？北京天壇公園13、14日暫停開放
美國總統川普13日晚間將抵達北京，預計待到15日，期間除了「川習會」等高層會晤，預計14日下午，與大陸國家主席習近平一起參觀天壇。12日上午，北京市天壇公園管理處發布通告，指13、14日天壇公園暫停開放，「已購票遊客請從原途徑辦理退票手續」，引發討論。
《香港經濟日報》指，據外媒稱，在天壇公園一些細節可判斷，高級別的安保措施正安排中。其中，在天壇公園內著名景點祈年殿、皇穹宇附近，掛著「京A…JW」車牌的黑色轎車和商務車在拍照人群中穿行。
報導指，北京車牌後綴為「JW」的車輛通常是國家警衛用車，用於保障重要領導人安全出行。同時，園內各景點周邊也有不少身著黑或白色T恤、身材精壯的年輕人；身著制服的執勤保安人員也比平日多了不少。
南京大學國際關係學院院長朱鋒受訪時解讀，天壇是中國古代舉行祭祀儀式的地方，還指川普是「宗教意識很強的人」，該行程「很大程度反映了川普的口味」。
另外報導稱，川普2017年11月訪陸時，曾住北京瑞吉酒店（The St. Regis Beijing），但瑞吉酒店本周仍接受普通民眾預訂，預估不會參與接待工作。但旅遊平台「攜程網」12至15日，包含北京亮馬橋四季酒店、燕莎中心凱賓斯基飯店則都已沒有房源，不再接受外部預訂，也被盛傳為川普可能的下榻的酒店。
距離這2家飯店步行僅需10分鐘的美國駐華大使館上周末開始已加強戒備，不許車輛在使館外停留。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。