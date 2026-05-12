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武漢大學切割OPPO不當文案涉事校友 胡錫進：反應過度

世界日報／ 中國新聞組╱北京12日電
武漢大學畢業生在校園內拍攝畢業紀念照。(取材自財新網/視覺中國圖)
武漢大學畢業生在校園內拍攝畢業紀念照。(取材自財新網/視覺中國圖)

手機品牌OPPO在近日母親節行銷中，因文案「我媽有兩個老公」引發輿論風暴，OPPO於11日公布嚴厲內部處罰，將中國區負責人連降兩級、凍薪36個月；而涉事策畫人被曝為武漢大學文學院校友後，引發校方做出「緊急切割」，事件引發社會對廣告底線與品牌責任的廣泛討論，資深媒體人胡錫進則認為，武大「反應過度」。

OPPO發生文案爭議，緊急下架內容並公開致歉，但輿情持續發酵。策畫團隊負責人余某被曝是武漢大學文學院校友，將母校捲入輿論風波。

對此，武漢大學10日轉發文學院聲明，明確表示「極不認同」該廣告的內容與價值取向，直指其嚴重衝突「立德樹人」育人理念。文學院聲明稱，余某在校期間曾因助人獲讚，但此次策畫嚴重抵觸學院教育品格，呼籲校友勇於改過、承擔社會責任。同日，中國廣告協會發聲，警示廣告創意須守住道德底線，杜絕無底線炒作與「唯流量論」。

然而，武大此舉反引爆輿論反噬，被批「落井下石」，網民紛紛將矛頭轉向校方：一名畢業多年校友的職場失誤，作為母校是否有必要站出來公開譴責並割席？一名武大文學院畢業生表示，對校方「過激行為」感到心寒，認為聲明無異於將整個團隊和企業的失誤歸咎於個人，主動掀起針對該校友的公開審判。

資深媒體人胡錫進也公開發文表示，理解武漢大學長期背負輿情壓力，但認為此次校方表態「太匆忙、基調不妥」，過於急於切割，顯得不夠大氣，也不符合公眾對母校「包容、引導、教誨」的期待。他認為，校友犯錯並不等於學校之過，校方不必過度焦慮，更應保持沉著與從容。

胡錫進還提到，在自己畢業生犯錯並面臨困難時急於切割，生怕被牽連，這不是人們對母校的期待。人們的這種不舒服感，會大於對余某畢業於武大的負面聯想。「本來就是一些網友臨時把武大找出來出出氣，很快就會過去，但武大這樣做，反而真的讓自己牽連進去。」

爭議廣告文案。(取材自觀察者網)
爭議廣告文案。(取材自觀察者網)

武漢大學10日轉發文學院聲明，明確表示「極不認同」該廣告的內容與價值取向。(取材自觀察者網)
武漢大學10日轉發文學院聲明，明確表示「極不認同」該廣告的內容與價值取向。(取材自觀察者網)

胡錫進 OPPO 母親節

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