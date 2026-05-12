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母親節文案翻車 OPPO重罰中國區負責人降職、凍薪

世界日報／ 中國新聞組╱北京12日電
OPPO就母親節文案事件發布問責通告。(取材自界面新聞 )
OPPO就母親節文案事件發布問責通告。(取材自界面新聞 )

中國手機品牌OPPO日前因母親節行銷文案引發爭議，11日再度發布致歉聲明，並在內部發布問責通告，認定此事為「重大品牌事故」，對相關責任人進行處分；其中，OPPO中國區業務負責人段要輝被認定負最終管理責任，職級直降2級，並自本月起凍結調薪36個月。

據上觀新聞報導，OPPO於5月8日發布母親節活動文案，引發網友爭議。該文案寫道，「我媽有兩個『老公』，一個是我爸，另一個一年見兩回。跟我爸約會基本不打扮，見另一個，她恨不得穿婚紗。」部分網友批評該文案價值觀不當，也有人認為文案只是「玩梗」。

文案隨即引來網友猛烈批評，「兩個老公」被大量解讀為美化婚外情和精神出軌，斥文案「挑戰家庭倫理底線」，以「低俗玩梗」博取飯圈流量。

報導指，OPPO當天撤下廣告，並就母親節文案爭議致歉，表示創作初衷是希望打破刻板印象，呈現更多元、更立體的當代母親形象，例如母親可以熱愛馬拉松、沉浸文字創作，也可以擁有自己的追星愛好。OPPO當時稱，已第一時間下架全部相關物料，並將全面審查內容審核機制，確保類似問題不再發生。

11日，OPPO官方帳號再度發布致歉聲明，並在內部正式發布問責通告。通告指，5月8日官方微博及小紅書帳號發布的母親節行銷文案，對廣大公眾、用戶和員工都造成很大傷害，也引發大規模負面輿情，嚴重影響品牌聲譽，並違背公司一貫堅持的文化價值觀。

通告指，OPPO判定此次事件為重大品牌事故，並對相關責任人進行定級處罰。OPPO中國區業務負責人段要輝負最終管理責任，職級直降2級，本年度績效不高於C，並自本月起凍結調薪36個月；直屬業務部門部長、公關部長、項目團隊主管亦遭降級或凍結調薪處分。知情人士形容，此次處分「屬OPPO史上罕見嚴厲的力度」。

母親節文案風波也引發大批網民湧入數碼科技產品評價平台「酷安」，給涉事OPPO新機打低分，截至昨日，該系列旗艦機型從9.2分跌為8.5分。

手機品牌OPPO上周五（8日）的一則母親節營銷文案，以「我媽有兩個『老公』」的「飯圈」用語描述母親追星生活，連日引爆輿論。(取材自微博)
手機品牌OPPO上周五（8日）的一則母親節營銷文案，以「我媽有兩個『老公』」的「飯圈」用語描述母親追星生活，連日引爆輿論。(取材自微博)

OPPO 母親節

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