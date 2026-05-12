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陸「水果之王」價格走跌掀搶購潮 民眾自備電子秤比重量

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
消費者在雲南昆明金馬正昌水果批發市場選購榴蓮。圖／新華社
消費者在雲南昆明金馬正昌水果批發市場選購榴蓮。圖／新華社

中國大陸為全球最大榴槤消費市場，近期隨著東南亞產區進入採收旺季，供給大幅增加，大陸市場榴槤價格普遍下滑，各地批發市場及大型超市紛紛減價，消費者掀起搶購潮。

新華社引述數據指出，截至2025年，中國占全球榴槤消費市占率超過90%。昆明海關數據顯示，今年前2個月，僅雲南各口岸榴槤進口貨值達20.5億元（人民幣，單位下同），增長351.6%。

綜合陸媒報導，廣州榴槤批發市場的「金枕頭」榴槤，今年售價普遍維持每斤18元至26元。多個連鎖超市同步降價，上海沃爾瑪榴槤單價每斤23.9元，麥德龍售價低至每斤21.8元，深圳天虹超市折後單價每斤26.9元。

在大陸的盒馬、山姆超市等網站平台多次顯示補貨中，只有門市現貨銷售，市面搶購氛圍濃厚。有的店家按件計價、不單獨秤重，還有民眾自備電子秤到現場挑選最重的榴槤。

業者分析，大陸近期榴槤價格下跌受多重因素影響，東南亞主產區迎來豐產期，4月中旬起泰國、馬來西亞榴槤進入集中採收階段，泰國榴槤整體產量較往年增加3成至4成，外銷貨源大幅增量。

其次，中老（老撾，即寮國）鐵路「瀾湄快線」國際冷鏈班列旺季加開班次，由日常每日2列增至6列。泰國榴槤經鐵路26小時可抵達昆明，再經公路聯運，48小時內可運抵上海、杭州等30多個城市。今年中老鐵路熱帶水果運輸量預估將突破20萬噸，增長約2成。

此外，大陸口岸持續提升通關及物流效率，降低運輸時間、減少貨物損耗，保障榴槤新鮮度也壓低供貨成本。

不過面對榴槤增產價跌的狀況，泰國政府正緊急準備措施，以應對2026年榴槤產季可能出現的供給過剩情況。泰國政府建議農民需為價格可能走低做好準備，並面對勞動力短缺、出口物流問題。

榴槤 雲南 中國大陸

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