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港星薛家燕挺李家鼎：長子李泳漢「大隻又夠惡」該當保鑣

世界日報／ 香港新聞組／香港12日電

港星薛家燕母親節10日晚出席新城主辦《開心大派對》十周年母親節盛宴，與現場約700位市民聯歡。出席的表演嘉賓包括肥媽Maria Cordero、黑妹李麗霞等，眾人輪流上台唱歌，帶動熱鬧氣氛。另外，黃夏蕙、佘詩曼與母親，吳君如母親、連炎輝亦是座上客。

明報報導，談及李家鼎（鼎爺）近日家庭糾紛成為城中熱討，身為李家鼎好友的薛家燕和肥媽，亦已分別發表個人意見。肥媽為此事大動肝火，表現勞氣激心，薛家燕非常理解，相信不只肥媽，很多人都會有不舒服感受。

她說：「李家鼎已年紀大，又為家庭付出很多，做兒子的不應要求太多。有需要應該靠自己努力，讓老人家好好安享晚年。一個家庭應該充滿愛，互相扶持，不能只單方面要求而不付出。」她讚賞李家鼎為人好正直，又肯幫人，對兒子負責任，但勸對方要懂得放手，和好好照顧自己身體。

薛家燕有聽過李家鼎與長子李泳漢先後公開的錄音對話，但未聽聞李家鼎有經濟壓力。她重申李泳漢應該出去找工作，而不是要求父親供養，更提議李泳漢適合做一種職業。「他身形夠大隻又夠惡，可以去做保鑣都打得下，如果肯去做，應該都搵到食（有錢賺）。」

相反，薛家燕卻為次子李泳豪和他妻子Agnes說好話，指從錄音所理解到，相信是因為心痛李家鼎瞞騙他們私下給錢李泳漢，出發點是愛惜想為父親好。

提起錄音中李泳漢講粗話﹑語氣態度差跟李家鼎對話，薛家燕苦口婆心提醒：「我很少去講別人的事，但今次沒辦法不表達自己心底話。李泳漢這樣做是不對，應該要尊重一直愛護你和照顧你的父親，就算有要求都要有禮貌，好多事應該靠自己努力爭取。」

母親節

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