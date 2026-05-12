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香港女飛魚何詩蓓認愛荷蘭蛙王IG放閃 獲讚有夫妻相

世界日報／ 港新聞組／香港12日電
香港「女飛魚」、4面奧運獎牌得主何詩蓓，近日突然在社交媒體Ig旅遊照放閃公開戀情，貼出與荷蘭著名泳將阿諾卡明加的甜蜜合照。（取材自Instagram）
香港「女飛魚」、4面奧運獎牌得主何詩蓓，近日突然在社交媒體Ig旅遊照放閃公開戀情，貼出與荷蘭著名泳將阿諾卡明加的甜蜜合照。（取材自Instagram）

28歲香港「女飛魚」、4面奧運獎牌得主何詩蓓（Siobhan）罕有公開感情生活，她10日突然於社交媒體Instagram發帖上載旅遊照，並投下「閃光彈」，帖中夾雜與荷蘭蛙王、著名泳將阿諾卡明加（Arno Kamminga）的溫馨合照；同日帥氣男友亦在Instagram分享浪漫短片和相片，實行齊齊放閃公開戀情。

大公、文匯報報導，大批網民為Siobhan覓得真愛送上祝福，又形容此乃「期待已久」的好消息，更大讚兩位俊男美女「好襯」、「好似樣」，具有「夫妻相」。

在兩人上載的合照和短片中，處處流露甜蜜氛圍，其中由阿諾發布的一段影片可見，兩人在海邊浪漫共舞，Siobhan在男友牽引下轉圈，瞬間投進男方懷內，最後彼此深情對望，臉上流露幸福燦爛的笑容，簡直羨煞旁人。

阿諾比Siobhan年長兩歲，為荷蘭國家隊蛙泳名將，曾在東京奧運奪得男子100米及200米蛙泳銀牌；巧合的是，Siobhan在同屆奧運亦於女子100米及200米自由泳勇奪兩面銀牌。其實兩人戀情也有跡可尋，去年坊間已盛傳他們正祕密約會。為爭取時間相伴，阿諾早前毅然決定將訓練基地移師香港，跟隨Siobhan的恩師Tom Rushton接受訓練，他還不時在Instagram分享在香港的日常。

戀情曝光後，大批網民留言道賀，大讚兩人的放閃照太甜蜜可愛，「All with love in the scene（畫面愛意洋溢）」，又指「We've been waiting for（期待已久）」、「Finally...The lucky guy！（終於…那個幸運兒是你）」。

香港「女飛魚」、4面奧運獎牌得主何詩蓓，近日突然在社交媒體Ig旅遊照放閃公開戀情，貼出與荷蘭著名泳將阿諾卡明加的甜蜜合照。（取材自Instagram）
香港「女飛魚」、4面奧運獎牌得主何詩蓓，近日突然在社交媒體Ig旅遊照放閃公開戀情，貼出與荷蘭著名泳將阿諾卡明加的甜蜜合照。（取材自Instagram）

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