前東主追賊墜亡…香港凱施餅店王國沒落 工廈早淪廢墟

現年70歲的前凱施餅店東主兼創辦人蕭偉堅，因數天前在他位於觀塘偉業街155號建邦工業大廈的麵包工場舊址疑遭盜竊，遂於10日下午約5時與數名員工到上址大廈視察，其間他在天台擬跨越兩座大廈連接處一塊板，擬前往毗鄰的南華工業大廈察看有否賊蹤時，懷疑失足飛墜兩座大廈之間3樓外牆不治。

文匯報報導，媒體11日重返現場觀察，發現建邦工業大廈和南華工業大廈早已人去樓空，大廈於2024年淪為銀主盤，空置多時如同廢墟，見證昔日的餅店王國沒落。

兩座大廈內部沒有升降機運作，外牆及天花板剝落，雜物堆積如山，而出入口更被圍封，大廈門外貼有放售通告，樓面面積共約12.7萬呎。

資料顯示，陷入財困的凱施餅店於2024年初被高等法院頒令清盤後，原本由凱施餅店或相關人士持有的建邦工業大廈全幢，以及相連的南華工業大廈約88.9%不可分割業權份數（不包括3樓），由銀主及接管人推出放售，意向價約5.1億元（港幣，下同，約6514.8美元）。但根據紀錄，該批物業曾於2022年10月推出市場放售，當時市值約8億元。

凱施餅店曾是香港著名連鎖麵包店之一，於1980年代由蕭偉堅與其兄弟姊妹創立，惟至2022年10月，凱施餅店傳出拖欠員工薪金情況，積金局更證實該餅店拖欠同年8月份580名員工合共約77萬元強積金供款。同年亦被稅務局入稟追討逾1400萬元稅款。

其後，凱施餅店再被多名業主入稟追討數百萬元租金及要求交吉鋪位。同年12月，原由該餅店持有的元朗大馬路全幢4層高舊樓商鋪，被財務公司沒收委託代理招標放售，物業市值約1億元。

至2023年，凱施餅店已有30間分店被入稟追租至少2450萬元。直至2024年1月，凱施餅店因未能履行債務承諾，被高院頒令清盤。同年7月，蕭偉堅亦被高院頒令破產。