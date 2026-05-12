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香港影視取景地、59年祥榮茶冰廳8月熄燈 裝潢像定格上世紀

世界日報／ 香港新聞組／香港12日電

香港牛頭角的觀塘花園大廈重建在即，有59年歷史、曾是影視取景地的祥榮茶冰廳宣布將於8月底結業。自2020年接手經營的胡女士透露，近期生意入不敷出，「我們都想撐到尾，但原本的客人一批一批搬走了，真的撐不住」，她表示尚未決定會否另覓鋪位重開。

香港01報導，結業消息傳出後，不少新知舊雨到場光顧。有同樣居於花園大廈的居民說，已經光顧了30多年，形容冰廳有人情味，憶述不少員工已經工作多年，「你來到他便知道你想叫什麼吃」，盼把握最後機會多光顧。

不論是電影《特殊身份》中甄子丹與黑幫對談一幕，還是綜藝節目《膠戰》中「六膠」化身成茶餐廳夥計下單，祥榮茶冰廳的藍色磚牆總在港產影視穿梭，成為一道本土印記。這座早於1967年開業、位於觀塘花園大廈喜鵲樓地下的冰廳，仍然保留白綠色花紋的紙皮石地板、舊式雲石階梯和抽氣扇，仿如定格於上世紀。

「有一種懷舊的感覺會比較開心！」老闆胡女士在冰廳工作了至少20年，直至2020年接手成為老闆，除了保留舊式裝潢，她亦講求食物品質和新鮮，冰廳每日出爐新鮮麵包、調製「足料」又無味精的湯水供食客任添，也會採用較有信譽的食材，如青靈芝泰國香米、地捫茄汁等，「（便宜貨）真的用不下手。」

胡女士說，大部分顧客都是附近居民，很少生客，惟隨著觀塘花園大廈即將重建，冰廳人流明顯減少，「（居民）一批一批搬走，最近5月4日都搬走了一批。」她透露，房協曾容許冰廳續營運多一年半載，但生意入不敷支，「都是賠本做，我們真的撐不住」，她最終決定於今年8月底結束營業，「我們都捨不得」。

胡女士感嘆最不捨得是街坊之間的人情味，她憶述不時有街坊晚膳後會向員工送上水果；有時冰廳內的湯水未售罄，他們會送給街坊或有吞嚥困難長者，以免浪費食物。

冰廳倒數三個月便結業，胡女士說尚未決定會否另覓鋪位重開冰廳，也未想店內甚具歷史價值的一枱一櫈會如何處理。她引述房協稱重建後會邀請他們返回花園大廈，她笑說「到時先再去打算囉！」居於觀塘花園大廈的余先生從小開便光顧冰廳，至今已逾30年。

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