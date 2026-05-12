陸國乒前無古人的紀錄…孫穎莎3大賽摘20金

在倫敦舉行的世乒賽女團賽事中，中國女隊成功奪冠，主力選手孫穎莎再添一枚世界冠軍金牌，使她的世界冠軍總數正式突破20金大關，成為中國乒乓球史上最年輕達成此里程碑的選手。

綜合媒體報導，25.5歲的孫穎莎目前在奧運會、世界錦標賽與世界盃三大賽中，累計取得3金、10金與7金，共計20枚世界冠軍金牌。這一成績不僅讓她躋身國乒「20金俱樂部」，也刷新同年齡層運動員的紀錄，被視為前所未有的效率型冠軍代表。

回顧國乒歷史，多位名將在相近年齡階段的成績各有高低。被稱為「六邊形戰士」的馬龍，在25.5歲時累計11個世界冠軍，當時仍未完成奧運單打與世錦賽單打等關鍵突破，但其後進入生涯高峰期，最終累積31金，成為國乒歷史第一人。

女單方面，前世界冠軍王楠在同年齡階段已擁有16個世界冠軍，並在之後完成大滿貫與金滿貫成就，直到28歲後才達成20金里程碑，顯示不同世代選手的成長曲線存在明顯差異。

此外，樊振東在25.5歲時累計14個三大賽金牌，雖已奪得奧運與世錦賽冠軍，但整體數量仍落後於孫穎莎當前進度。至於丁寧、劉詩雯與許昕等名將，則多在職業後期才完成20金累積。

分析指出，孫穎莎之所以能在較年輕階段達成20金突破，關鍵在於其在單打、雙打與混雙三線並進，且長期在世界大賽保持高出賽頻率與穩定戰績，使其累積速度明顯優於歷代選手。

隨著巴黎奧運周期結束、洛杉磯奧運進入備戰階段，外界普遍認為，孫穎莎仍處於上升期。若延續目前競技狀態，她未來兩年在三大賽中仍具多個奪金機會，有望挑戰更高紀錄，甚至向國乒歷史「30金俱樂部」發起挑戰。