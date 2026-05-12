央視轉播權僵局 FIFA被曝願重大讓步 報價降50%以上

距離2026年世界盃足球賽開幕只剩不到一個月，中國的轉播權談判卻仍陷入僵局。外媒披露，國際足聯（FIFA）被曝願作出「重大讓步」，高層官員近日飛往北京，希望說服中國中央電視台購買轉播權，甚至願意將原本高達3億美元的報價，大砍超過50%，降至1.2億至1.5億美元，顯示國際足聯對中國市場的焦慮正快速升高。另據傳，世界盃還沒開踢，已有中國球迷「退票」。

根據香港南華早報與多家媒體報導，包括FIFA秘書長格拉夫斯特倫等高層，近期正飛往中國與央視進一步協商，雙方甚至可能討論將2026年與2030年世界盃版權「打包出售」，盼能盡快敲定合作。

然而即使FIFA願意降價，中國市場對這場足球盛宴的熱情卻已不如過往，原因包括中國男足沒有打進世界盃，加上本屆賽事在美國、加拿大與墨西哥舉辦，與中國時差近12小時，大量比賽落在凌晨時段，讓轉播商與球迷認為「值不值得看」。

據報導，央視轉播權的預算僅約6000萬至8000萬美元，與國際足聯最初開價差距極大。即便價格腰斬，市場仍普遍認為偏高。有中國網友甚至嘲諷，「沒有中國十幾億觀眾，他們的廣告位根本賣不動，應該是國際足聯付錢給我們轉播才對」。

事實上，這場版權拉鋸戰，也反映全球體育賽事商業模式正在出現變化。過去世界盃被視為「流量保證」，但如今中國觀眾的選擇愈來愈多，從中超聯賽到地方業餘足球賽，近年都吸引大量球迷進場。江蘇「蘇超」、江西「贛超」等地方聯賽近期人氣暴增，部分場次甚至刷新上座紀錄，顯示中國球迷開始轉向更貼近生活、參與感更高的本土賽事。因此世界盃還沒開踢，傳已經有中國球迷「退票」。

另一方面，本屆世界盃首度擴軍至48隊、比賽增加至104場，賽期長達40天。FIFA更將2023年至2026年周期營收目標，大幅提高至130億美元，其中電視轉播權被視為最重要收入來源。

但問題在於，世界盃的「天價神話」正逐漸鬆動。過去中國平台願意豪砸重金，是因為黃金時段、高流量與廣告收益足以回本；如今深夜賽程、廣告效益下降，再加上中國隊長期缺席，已讓市場開始重新評估世界盃版權的真實價值。

分析人士指出，這不只是一次轉播談判，更像是全球體育版權市場的一次「價值重估」。當觀眾不再把世界盃視為「非看不可」，FIFA過去慣用的高價策略，也首次在中國市場遭遇現實挑戰。