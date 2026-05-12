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罕見天象！江蘇天空浮「羽毛狀七彩祥雲」 專家：形成條件極為苛刻
5月8日，中國江蘇不少民眾拍到「七彩祥雲」，還有人見到羽毛形狀的雲彩。據氣象部門介紹，七彩祥雲的學名叫做「虹彩幞狀雲」，是一種罕見的大氣光學現象。
不少江蘇市民在社交平台上分享5月8日拍到的七彩祥雲現象，還有人拍攝到羽毛狀的雲彩，有網友發圖時配文稱「在古代，地方要是出現這種七彩祥雲，在上報朝廷以後估計都能加官進爵了吧」。
據氣象部門消息，七彩祥雲的學名叫做「虹彩幞狀雲」，是一種罕見的大氣光學現象，因其雲頂覆蓋的雲團形似古代男子佩戴的頭巾「幞」，故而得名「幞狀雲」，再加上光線衍射形成的七彩效果，便成了這難得一見的自然奇觀。
據氣象專家介紹，虹彩幞狀雲的形成條件極為苛刻。
首先，雲層需薄且分佈均勻，雲中的水滴或冰晶充當「衍射光柵」，而且直徑必須小於0.05毫米，這樣才能讓光線順利穿透；其次，太陽高度角需控制在10°至40°之間，角度過高或過低，都無法形成清晰的七彩光譜；此外，還需要空氣濕度高、能見度佳的環境，通常出現在雨後初晴的清晨或傍晚。「光線穿過雲層時，會在水滴或冰晶之間發生衍射與干涉，不同波長的光被分離，從而呈現出紅、橙、黃、綠、青、藍、紫的七彩效果。」
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文章授權轉載自《香港01》
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