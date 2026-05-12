成都直飛台中 7月起每周2班

據大陸「成都日報」報導，陸籍中國東方航空計畫於七月一日新開成都天府直飛台中航線，每周兩班，計畫飛行時間約三小時二十分鐘。這將是繼成都直飛台北航線後，成都開通的第二條直飛台灣客運航線。

對此，我國交通部民航局表示，東方航空確實已申請成都天府直飛台中的航線證書，但何時開航則由業者決定，只要在航線證書的效期內開航即可，而航線證書有效期限為十年。

報導指出，東航計畫採用空客A320機型執飛成都天府往返台中航線，班期為每周三、周日。其中，成都天府飛台中的航班為MU827，台中飛成都天府的航班為MU828。

報導稱，在直飛台中航線開通前，旅客若從成都前往台中，需在第三地中轉，全程通常約需廿小時；直飛航線開通後，可節省約十七小時。

據本報記者在去哪兒旅行Ａｐｐ查詢，目前該航線機票已上線預售，開航初期成都直飛台中含稅票價為人民幣一千八百三十元（約八千二百元台幣，單程），較中轉低價票便宜約人民幣一百至二百元。

疫情結束後台灣旅客赴陸人數大增，二○二五年已達三二四萬人次，東航看好快速增加的兩岸航線，增闢成都與台中新航點，提供快速前往大陸西部成都等周遭城市的服務。