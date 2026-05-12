串聯兩岸記憶 城市影像展台北登場

「我和你眼中的你和我」城市影像展，以影像為媒介，串聯兩岸城市記憶的攝影展，即日起至五月三十日在台北牆頭馬上遊藝空間展開。展覽以「我和你眼中的你和我」為主題，透過百幅精選攝影作品，呈現兩岸常民生活的溫度與文化共生的脈絡。

由台北城市影像（CityImages）整合行銷平台與台北牆頭馬上遊藝空間主辦的展覽以「常民生活、民俗民藝、建築歷史、人與自然」為核心，透過鏡頭捕捉從台北到北京的市井煙火、傳統技藝的傳承瞬間、歷史建築的歲月痕跡，以及人與自然和諧共處的場景。策展人、作家趙麗娜表示，「鏡頭是時光的切片，也是兩岸對話的橋樑。這些畫面不僅是地理的寫照，更是情感的紐帶，交織成跨越城市之間的視覺敘事。」

通過這些影像，讓觀者看見歷史現場，感受生活場景中的人生瞬間，進而思考生活、土地與人之間最真摯的聯結。

本屆展覽不僅是一場視覺盛宴，更是一次跨越地域的文化對話，邀請觀眾在光影交錯中，重新審視自己與城市、與他人、與土地的關係。