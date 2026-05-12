贛台短視頻創作賽啟動 徵集作品

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

用鏡頭記錄時代，以光影傳遞心聲。「贛台薈·第三屆贛台青年短視頻創作大賽」正式啟動。本屆大賽以「贛台新視界同心創未來」為主題，面向兩岸青年徵集優秀短視頻作品。

作品須緊扣主題，聚焦美麗江西和寶島台灣。內容包括但不限於：（一）文化交融：展現贛台在體育、藝術、民俗、飲食、方言、非遺等方面的同源與特色。

（二）時代發展：記錄青年視角下的城市變遷、鄉村振興、科技創新與環保實踐等。

（三）青春故事：講述兩岸青年共同的求學、創業、就業、生活的奮鬥故事與情感共鳴。

（四）特別主題：圍繞臺灣青年在江西學習、生活、發展的真實經歷，展現「兩岸一家親，贛台一家人」。

賽事郵箱：jxgantaihui@160.com，檔和截圖均以「籍貫+作品名稱+作者姓名+手機號碼」命名，郵件標題注明：二○二六贛台青年短視頻創作大賽+作者姓名，若未按規定投送，承辦方有權拒收作品。

收件截止日期：即日起到八月八日。官方微信公眾號：贛台薈（ＩＤ：jxgantaihui）。

參賽作品須緊緊圍繞大賽主題創作，不限形式（包括但不限於微專題片、微紀錄片、劇情短片、Vlog短片、動畫短片、科普短片、歌曲ＭＶ、才藝展示等）、不限數量，內容表現積極向上，富有藝術感染力。作品必須為原創，不存在版權爭議，謝絕完全由ＡＩ生成的作品參賽。時長一般為三秒至三分鐘，最長不超過五分鐘，1080p及以上解析度，MP四格式，畫幅不限，檔大小不超過一Ｇ，視頻畫面乾淨，不帶角標、台標、浮水印或logo等各類標識。

創業 兩岸

延伸閱讀

贛台青年短視頻 創作大賽啟動

大專職涯輔導心得競賽徵件開跑 最高獎金3萬元

嶺東科大千人動漫 「畫台灣」 畫出台灣新世代

教部徵求客語朗讀文章 全民寫作豐富競賽題材

相關新聞

串聯兩岸記憶 城市影像展台北登場

「我和你眼中的你和我」城市影像展，以影像為媒介，串聯兩岸城市記憶的攝影展，即日起至五月三十日在台北牆頭馬上遊藝空間展開。展覽以「我和你眼中的你和我」為主題，透過百幅精選攝影作品，呈現兩岸常民生活的溫度與文化共生的脈絡。

贛台短視頻創作賽啟動 徵集作品

用鏡頭記錄時代，以光影傳遞心聲。「贛台薈·第三屆贛台青年短視頻創作大賽」正式啟動。本屆大賽以「贛台新視界同心創未來」為主題，面向兩岸青年徵集優秀短視頻作品。

成都直飛台中 7月起每周2班

據大陸「成都日報」報導，陸籍中國東方航空計畫於七月一日新開成都天府直飛台中航線，每周兩班，計畫飛行時間約三小時二十分鐘。這將是繼成都直飛台北航線後，成都開通的第二條直飛台灣客運航線。

廣西梧州公車墜橋 車身嚴重受損、傷亡不明

廣西梧州市今（11）日下午發生公車墜橋事故。一輛公車在雲龍大橋橋頭附近墜落，車身嚴重受損，現場救援仍在進行，傷亡情況不明。

中國男團「射日」成功 世乒賽12連冠 王楚欽當選MVP

北京時間11日凌晨，2026年世界乒乓球錦標賽團體賽在英國倫敦展開決賽。中國女隊和男隊先後戰勝日本女隊、男隊，再次包攬女團和男團冠軍。其中，男子團體決賽，中國隊以總比分3：0戰勝日本隊，實現世乒賽男團12連冠，王楚欽、梁靖崑等隊員實現多次驚天逆轉，堪稱中國男乒近20年最難一屆衛冕戰。王楚欽獲頒團體賽最佳男子運動員（MVP）獎，而北京時間11日正是他的26歲生日，王楚欽開心地說，這是最好的生日禮物。

中國女團世乒7連冠… 王曼昱哭了 孫穎莎哽咽

北京時間5月10日，2026倫敦世界乒乓球團體錦標賽女子團體決賽，中國女團在大比分1：2落後絕境下，以總比分3：2逆轉戰勝日本隊，實現世乒賽女團七連冠。其中，被稱為「定海神針」的孫穎莎，打哭了日選手張本美和，拿下關鍵1分，穩住了國乒軍心，讓第一盤敗陣的王曼昱在最終盤時成功復仇，絕殺日本隊。賽後，從教練到球員們都哭了，王曼昱更蹲在地上泣不成聲。孫穎莎在賽後將所有功勞都給了團隊，一度哽咽還飆出了英語感謝詞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。