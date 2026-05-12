贛台短視頻創作賽啟動 徵集作品

「我和你眼中的你和我」城市影像展，以影像為媒介，串聯兩岸城市記憶的攝影展，即日起至五月三十日在台北牆頭馬上遊藝空間展開。展覽以「我和你眼中的你和我」為主題，透過百幅精選攝影作品，呈現兩岸常民生活的溫度與文化共生的脈絡。

2026-05-12 05:26