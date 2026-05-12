贛台短視頻創作賽啟動 徵集作品
用鏡頭記錄時代，以光影傳遞心聲。「贛台薈·第三屆贛台青年短視頻創作大賽」正式啟動。本屆大賽以「贛台新視界同心創未來」為主題，面向兩岸青年徵集優秀短視頻作品。
作品須緊扣主題，聚焦美麗江西和寶島台灣。內容包括但不限於：（一）文化交融：展現贛台在體育、藝術、民俗、飲食、方言、非遺等方面的同源與特色。
（二）時代發展：記錄青年視角下的城市變遷、鄉村振興、科技創新與環保實踐等。
（三）青春故事：講述兩岸青年共同的求學、創業、就業、生活的奮鬥故事與情感共鳴。
（四）特別主題：圍繞臺灣青年在江西學習、生活、發展的真實經歷，展現「兩岸一家親，贛台一家人」。
賽事郵箱：jxgantaihui@160.com，檔和截圖均以「籍貫+作品名稱+作者姓名+手機號碼」命名，郵件標題注明：二○二六贛台青年短視頻創作大賽+作者姓名，若未按規定投送，承辦方有權拒收作品。
收件截止日期：即日起到八月八日。官方微信公眾號：贛台薈（ＩＤ：jxgantaihui）。
參賽作品須緊緊圍繞大賽主題創作，不限形式（包括但不限於微專題片、微紀錄片、劇情短片、Vlog短片、動畫短片、科普短片、歌曲ＭＶ、才藝展示等）、不限數量，內容表現積極向上，富有藝術感染力。作品必須為原創，不存在版權爭議，謝絕完全由ＡＩ生成的作品參賽。時長一般為三秒至三分鐘，最長不超過五分鐘，1080p及以上解析度，MP四格式，畫幅不限，檔大小不超過一Ｇ，視頻畫面乾淨，不帶角標、台標、浮水印或logo等各類標識。
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