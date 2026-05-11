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廣西梧州公車墜橋 車身嚴重受損、傷亡不明

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
廣西梧州市今（11）日下午發生公車墜橋事故。一輛公車在雲龍大橋橋頭附近墜落，車身嚴重受損，現場救援仍在進行，傷亡情況不明。（圖／極目新聞）
廣西梧州市今（11）日下午發生公車墜橋事故。一輛公車在雲龍大橋橋頭附近墜落，車身嚴重受損，現場救援仍在進行，傷亡情況不明。（圖／極目新聞）

廣西梧州市今（11）日下午發生公車墜橋事故。一輛公車在雲龍大橋橋頭附近墜落，車身嚴重受損，現場救援仍在進行，傷亡情況不明。

據極目新聞報導，一名目擊市民表示，事故地點位於雲龍大橋橋頭附近，11日下午3時左右，一輛公車從橋上墜下。

另據瀟湘晨報報導，多名網民發布影片稱，該輛公車疑似與一輛小客車擦撞後墜落橋底。

現場影片顯示，紅色公車橫翻在橋下河坡，橋上護欄被撞斷，多名消防及公安人員在現場施救。畫面可見，車身嚴重受損，車內有人員受困，也有人被救出後抬離現場。

報導指出，極目新聞記者11日下午4時致電梧州市消防救援支隊，一名工作人員表示，事故發生後已有消防人員趕赴現場，目前救援正在進行，傷亡情況仍不明。

梧州市應急管理局一名工作人員也表示，目前前方正在救援，相關人員傷亡情況仍在了解中。

公開資料顯示，雲龍大橋位於廣西壯族自治區梧州市，橫跨西江，是連接梧州市區東西兩岸的重要交通樞紐。

一名目擊市民表示，事故地點位於雲龍大橋橋頭附近，11日下午3時左右，一輛公車從橋上墜下。（圖／極目新聞）
一名目擊市民表示，事故地點位於雲龍大橋橋頭附近，11日下午3時左右，一輛公車從橋上墜下。（圖／極目新聞）

畫面可見，車身嚴重受損，車內有人員受困，也有人被救出後抬離現場。（圖／極目新聞）
畫面可見，車身嚴重受損，車內有人員受困，也有人被救出後抬離現場。（圖／極目新聞）

廣西 公車 車禍

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