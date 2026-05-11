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《消失的她》原型王暖暖控經紀公司高壓工作 稱正落實解約事宜

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
王暖暖2019年在泰國遭丈夫蓄謀推下懸崖。（圖／封面新聞）
王暖暖2019年在泰國遭丈夫蓄謀推下懸崖。（圖／封面新聞）

據《南方都市報》報導，電影《消失的她》原型、大陸孕婦泰國墜崖案當事人王暖暖（化名）近日發布自己在醫院搶救的影片，並公開控訴簽約經紀公司無憂傳媒存在高負荷工作與霸凌行為，持續引發關注。王暖暖11日上午表示，她正在落實與無憂傳媒解約的相關事宜，目前尚未簽字。

近日，王暖暖發布影片稱，自己在工作拍攝期間暈倒，隨後被送醫搶救，健康狀況引發外界關注。她之後在住院期間直播透露，自己直播時表面上是獨自出鏡，實際上面前坐著十幾名工作人員，並拿著提詞器，要求她按照固定話術直播，讓她承受巨大心理壓力。

王暖暖還表示，若直播表現不佳，或漲粉數、點讚數未達預期，下播後便會遭到批評。她稱，這種高壓考核讓她長期處於焦慮狀態，持續失眠，最終引發身體危機。

南方都市報此前報導，5月8日，王暖暖在社交平台發布一段自己在醫院搶救的影片，並配文稱「人生在世三萬天，到底為什麼活著？」影片中，她躺在病床上，手捂著嘴，全臉通紅，表情痛苦。

次日凌晨，王暖暖又發布一段影片。畫面顯示，她在跳舞時突然暈倒在地，周圍有人呼喊「快打120」、「醒醒」。據她自述，倒地後開始抽搐、嘔吐並陷入昏迷，隨後被緊急送醫。

5月9日，王暖暖簽約經紀公司無憂傳媒發文表示，王暖暖因工作壓力身體不適的消息受到關注，她在直播中談及的工作狀態被部分帳號剪輯轉發後引發誤解。無憂傳媒稱，目前已暫停王暖暖所有直播、短影音拍攝及商務活動，直到她身體完全康復並自願恢復工作，期間公司將全力協助她獲得醫療和心理支持。後續也會依王暖暖的身體狀況和個人意願調整工作節奏，確保工作強度在她可承受範圍內。

據此前報導，2019年，王暖暖懷孕期間與丈夫俞曉冬到泰國旅遊，卻被丈夫推落34公尺高懸崖。王暖暖其後歷經兩年跨國離婚官司，江蘇南京法院2025年10月判決准予王暖暖和俞曉冬離婚，並令俞曉冬給付王暖暖離婚損害賠償人民幣50萬元，成為大陸首例被告在境外服刑的跨國離婚案。

另，以王暖暖案改編的電影《消失的她》2023年上映，斬獲人民幣35億元票房，位列大陸影史第15名。

電影《消失的她》原型、孕婦泰國墜崖案當事人王暖暖（化名）近日發布住院搶救影片，並控訴經紀公司無憂傳媒高負荷工作與霸凌。她11日表示，正落實解約事宜，目前尚未簽字。（圖／截自王暖暖微博）
電影《消失的她》原型、孕婦泰國墜崖案當事人王暖暖（化名）近日發布住院搶救影片，並控訴經紀公司無憂傳媒高負荷工作與霸凌。她11日表示，正落實解約事宜，目前尚未簽字。（圖／截自王暖暖微博）

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