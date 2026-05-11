陸網友投訴座椅髒遭官方抖音拉黑 桂林文旅局道歉了

近日有大陸網友投訴在桂林觀看演唱會時，發現現場座椅髒汙未清潔，事後向桂林市文化廣電和旅遊局官方抖音號反映，卻遭「拉黑」，引發關注。桂林市文化廣電和旅遊局11日發布情況通報表示，經核查，網友反映部分座椅未清潔及官方抖音號拉黑網友情況均屬實，已向該名網友誠懇道歉，並解除拉黑。

綜合陸媒報導，網友莫女士表示，她5月4日前往桂林觀看「2026『音遇時光』桂林超級Live演唱會」時，發現現場多張座椅髒汙未清洗。5日上午，她嘗試透過抖音私訊向桂林文旅局官方帳號反映問題，卻因對方隱私設定無法發送，隨後在該帳號影片留言區留言。約半天後，她再次查看該帳號時，發現頁面顯示「暫無內容」，並提示「由於對方的隱私設定，你無法看到Ta的作品」。

桂林市文化廣電和旅遊局11日發布情況通報表示，關於網友反映演唱會期間體育場看台區部分座椅存在衛生未清潔情況，經核實，情況屬實。未清潔座椅位於體育場二層東3至4區看台，係主辦方工作人員在清潔作業過程中疏漏所致，桂林文旅局已對主辦方提出嚴厲批評，主辦方也已向該網友誠懇道歉。

針對網友反映遭桂林文旅局官方抖音號拉黑一事，通報稱，經初步核查，該局抖音帳號確實存在將該網友帳號拉黑的情況，網友反映屬實。桂林文旅局表示，已向該網友誠懇道歉，並已解除拉黑。

桂林文旅局表示，此次事件暴露出工作上仍存在短板和疏漏，將以此為契機深入自查，認真反思、立行立改，嚴肅追究相關人員責任，並持續優化大型活動及文旅服務體驗，加強文旅官方帳號營運管理。

《南方都市報》10日曾發表評論指出，相比演唱會座椅到底有多髒，更令人反感的是某些官方帳號面對批評時的「玻璃心」。文章稱，官方帳號拉黑遊客，其實比髒座椅更傷城市口碑；汙漬處理一下就能乾淨，但公眾對當地文旅服務意識的失望，卻很難迅速修復。