成都7月開通直飛台中新航線 每周兩班、航程約3小時20分

據《成都日報》報導，東航計畫於7月1日新開成都天府直飛台中航線，每周兩班，計畫飛行時間約3小時20分鐘。這將是繼成都直飛台北航線後，成都開通的第二條直飛台灣客運航線。

報導指出，東航計畫採用空客A320機型執飛成都天府往返台中航線，班期為每周三、周日。其中，成都天府飛台中的航班為MU827，台中飛成都天府的航班為MU828。

目前，成都僅開通直飛台北客運航線，班次最多時一天有3班直飛。報導稱，在直飛台中航線開通前，旅客若從成都前往台中，需在第三地中轉，全程通常約需20小時；直飛航線開通後，可節省約17小時。

據本報記者在去哪兒旅行APP查詢，目前該航線機票已上線預售，開航初期成都直飛台中含稅票價為人民幣1,830元，較中轉低價票便宜約人民幣100至200元。