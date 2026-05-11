中國女團世乒7連冠… 王曼昱哭了 孫穎莎哽咽

北京時間5月10日，2026倫敦世界乒乓球團體錦標賽女子團體決賽，中國女團在大比分1：2落後絕境下，以總比分3：2逆轉戰勝日本隊，實現世乒賽女團七連冠。其中，被稱為「定海神針」的孫穎莎，打哭了日選手張本美和，拿下關鍵1分，穩住了國乒軍心，讓第一盤敗陣的王曼昱在最終盤時成功復仇，絕殺日本隊。賽後，從教練到球員們都哭了，王曼昱更蹲在地上泣不成聲。孫穎莎在賽後將所有功勞都給了團隊，一度哽咽還飆出了英語感謝詞。

據大公報報導，上屆賽事，中國女乒一度在決賽落後日本，但憑著孫穎莎、陳夢反擊，最終反勝日本奪冠。此次再度與日本會師決賽，又上演了逆轉勝復仇戰，精彩賽程讓守著螢幕看轉播的中國球迷們看嗨了，昨晚微博熱搜幾乎被中國女乒賽事霸榜。

對陣日本，中國女團派出王曼昱打頭陣對上張本美和，首局被對手拉開分差後以4：11不敵，次局再輸9：11，王曼昱11：6、11：4連追兩局扳平， 決勝局仍以4：11告負。第2場孫穎莎對陣早田希娜，雙方首局鬥得激烈，孫穎莎在末段拉開分差後以11：7勝出，次局再贏一局，第3局以11：8取勝，幫助國家隊扳平大比分。第3場由蒯曼對陣橋本帆乃香連4局告負，中國女團大比分1：2再度落後。

王曼昱頂住壓力，拿下決勝盤。賽後，淚水悄然滑落。（取材自微博） ​​​​ ​

關鍵的第4場，孫穎莎對陣張本美和，孫穎莎連勝3局，再度幫助國家隊追平大比分。最後一場比賽，由王曼昱對陣早田希娜，王曼昱以兩局11：7取得領先。關鍵的賽點第3局，王曼昱開局便取得領先，最終以11：5拿下勝利。

經過3小時25分鐘的激戰，最終中國女團在孫穎莎獨取兩分下，勝出大比分3：2，不僅實現世乒賽女團7連冠，更是隊史第24次捧起象徵最高榮譽的考比倫盃。

贏球的那一瞬間，中國女團壓抑了整晚的情緒先徹底引爆。王曼昱扔掉球拍，仰天長嘯，蹲在地上泣不成聲，主教練馬琳哭得像個孩子似的上前緊抱王曼昱。場邊的孫穎莎、蒯曼等人全都紅了眼眶抱成一團。

賽後王曼昱表示，在自己沒能給團隊開個好頭的時候，孫穎莎站了出來，「第五盤我重新上場後，非常想為中國隊拿下冠軍，同時也很想完成自我救贖，莎莎給我創造了這個機會」。

孫穎莎則將功勞給了整個團隊，她在賽後說，日本隊的實力愈來愈出色，奪冠非常不容易，「曼昱在第五場頂住了壓力，感謝整個團隊的付出」。她也感謝大批中國球迷來到倫敦支持國家隊，雖然決賽過程跌宕起伏，但結果是完美的，一度哽咽飆出英語：「Thank you everyone！See you next game」。

據北京日報，在本屆比賽中，孫穎莎保持了9次出場全部獲勝的強勢戰績，本屆世乒賽個人全勝收官。