快訊

獨／普利司通湖口廠大裁員 資深員工嘆「有家庭要養、好像也沒得選」

台指期夜盤試撮驚見雪崩跌停4,196點 法人：大戶兩操作為測試市場

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

聽新聞
0:00 / 0:00

中國男團「射日」成功 世乒賽12連冠 王楚欽當選MVP

世界日報／ 中國新聞組／北京11日電
王楚欽在比賽中。（美聯社）
王楚欽在比賽中。（美聯社）

北京時間11日凌晨，2026年世界乒乓球錦標賽團體賽在英國倫敦展開決賽。中國女隊和男隊先後戰勝日本女隊、男隊，再次包攬女團和男團冠軍。其中，男子團體決賽，中國隊以總比分3：0戰勝日本隊，實現世乒賽男團12連冠，王楚欽、梁靖崑等隊員實現多次驚天逆轉，堪稱中國男乒近20年最難一屆衛冕戰。王楚欽獲頒團體賽最佳男子運動員（MVP）獎，而北京時間11日正是他的26歲生日，王楚欽開心地說，這是最好的生日禮物。

據央視新聞報導，在男子團體決賽中的第一盤，梁靖崑在先失兩局不利情況下，連扳三局，3：2戰勝日本選手張本智和，為中國隊贏得寶貴的第一分。第二盤，王楚欽3：1逆轉戰勝松島輝空。第三盤，林詩棟3：1戰勝戶上隼輔，中國隊大比分3：0戰勝日本隊，奪得本屆世乒賽男團冠軍，這是中國乒乓球隊歷史上第24次、連續第12次捧起世乒賽男團冠軍獎盃。

王楚欽在比賽中。（美聯社）
王楚欽在比賽中。（美聯社）

不過此次中國男團出征倫敦世乒賽，外界普遍看衰，不少分析稱「男團能進4強已是成功」，如今男團的表現掃去了一切質疑。解放日報報導稱，本屆賽事堪稱中國男乒近20年來最難的一屆衛冕戰，在各國群狼環伺且中國男乒正處在新老交替的關鍵階段，面對張本智和、松島輝空、戶上隼輔被譽為「日乒歷史最強」的組合，中國隊讓日本最終一盤比賽都沒拿下，也使這座冠軍獎盃的含金量極高。

奪冠後的採訪中，王楚欽難掩喜悅，「賽前就說『那就來唄，看看我能打成什麼樣』」，如今戰績證明一切。談及遠道而來的球迷，「謝謝大家不遠萬里來倫敦陪我們奮戰，你們的陪伴是最好的生日禮物」，並期許自己未來「每一天都能比昨天的自己更強」。

王楚欽獲國際乒聯頒發倫敦世乒賽男選手MVP。分析指出，王楚欽這個MVP當之無愧，男團只有他全程沒有輸過場球，多場比賽一人扛2分，這位現役男單世界第一也以實力擊碎了諸多對他的質疑。賽後官方為王楚欽送上了生日蛋糕，王楚欽露出難得的燦爛笑容。

此前坦言自己從小組賽到淘汰賽初期都沒能找到最佳節奏的梁靖崑，這次接連在半決賽、決賽上演驚天逆轉，他感慨，已經很久沒有在這種高強度、高壓力的決勝局拿下比賽。林詩棟在半決賽輸球後，教練組仍讓他在決賽登場，他說，球隊給他的信心，是他以一場完美勝利為賽事收官的底氣。

這場中日冠軍賽雖是北京時間11日凌晨開打，依舊引爆國民熱切關注，據歡網大數據實時監測數據，本場賽事以0.5600%的實時收視率、51.5075%的市占率，登頂當日中國全網收視榜榜首，CCTV-5實時收視率一度突破8.0087%，斷層式領先其他節目。

中國男乒橫掃日本奪冠。（路透）
中國男乒橫掃日本奪冠。（路透）

延伸閱讀

倫敦世乒賽／中國男隊3：0擊敗日本奪冠 王楚欽生日拿ＭVP

王楚欽獨砍2分闖入倫敦世乒賽決賽 小勒布倫​哭了

倫敦世乒賽／中國國乒男團1勝2負 小組排第3 陷最危險時刻

中國隊逆轉日本隊 第24次奪得世乒賽女團冠軍

相關新聞

中國男團「射日」成功 世乒賽12連冠 王楚欽當選MVP

北京時間11日凌晨，2026年世界乒乓球錦標賽團體賽在英國倫敦展開決賽。中國女隊和男隊先後戰勝日本女隊、男隊，再次包攬女團和男團冠軍。其中，男子團體決賽，中國隊以總比分3：0戰勝日本隊，實現世乒賽男團12連冠，王楚欽、梁靖崑等隊員實現多次驚天逆轉，堪稱中國男乒近20年最難一屆衛冕戰。王楚欽獲頒團體賽最佳男子運動員（MVP）獎，而北京時間11日正是他的26歲生日，王楚欽開心地說，這是最好的生日禮物。

中國女團世乒7連冠… 王曼昱哭了 孫穎莎哽咽

北京時間5月10日，2026倫敦世界乒乓球團體錦標賽女子團體決賽，中國女團在大比分1：2落後絕境下，以總比分3：2逆轉戰勝日本隊，實現世乒賽女團七連冠。其中，被稱為「定海神針」的孫穎莎，打哭了日選手張本美和，拿下關鍵1分，穩住了國乒軍心，讓第一盤敗陣的王曼昱在最終盤時成功復仇，絕殺日本隊。賽後，從教練到球員們都哭了，王曼昱更蹲在地上泣不成聲。孫穎莎在賽後將所有功勞都給了團隊，一度哽咽還飆出了英語感謝詞。

體壇飯圈化…粉絲「痛樓」為運動員慶生 體育總局叫停

商場變「追星現場」，粉絲動輒斥資在商場掛大型照片（痛樓）舉辦大型應援活動引發爭議。國家體育總局表示，此類活動占用大量公共資源，也容易干擾運動員，呼籲民眾不組織、不參與運動員慶生等活動。

12天2度改寫歷史…16歲趙一程 破男子攀岩世界紀錄

2026年攀岩世界盃吳江站10日結束，16歲的中國選手趙一程在半決賽中以4秒54的成績創造男子速度攀岩世界紀錄，最終奪冠。

疑尋賊蹤攀棚失足 香港凱施餅店創辦人蕭偉堅墜亡

香港觀塘10日午間發生懷疑捉賊墜樓案。據悉，70歳前凱施餅店東主兼創辦人蕭偉堅，在建邦工業大廈麵包工場攀爬棚架，搜索懷疑偷竊賊人蹤影時，失足墜樓，重傷昏迷。消防花逾一小時將他救回安全地方，惟送院搶救不治。

失業率高升…湖南岳陽燒烤學院招30人 報考人數逾4千

在中國景氣不佳導致失業率高升下，位在湖南的中國第一所燒烤學院「岳陽燒烤學院」先前首度展開招生後，吸引大批民眾報考。中國媒體報導，報名「岳陽燒烤學院」的人數多達逾4000人，但僅錄取30人，錄取率還不到0.75%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。