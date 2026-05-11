中國男團「射日」成功 世乒賽12連冠 王楚欽當選MVP

北京時間11日凌晨，2026年世界乒乓球錦標賽團體賽在英國倫敦展開決賽。中國女隊和男隊先後戰勝日本女隊、男隊，再次包攬女團和男團冠軍。其中，男子團體決賽，中國隊以總比分3：0戰勝日本隊，實現世乒賽男團12連冠，王楚欽、梁靖崑等隊員實現多次驚天逆轉，堪稱中國男乒近20年最難一屆衛冕戰。王楚欽獲頒團體賽最佳男子運動員（MVP）獎，而北京時間11日正是他的26歲生日，王楚欽開心地說，這是最好的生日禮物。

據央視新聞報導，在男子團體決賽中的第一盤，梁靖崑在先失兩局不利情況下，連扳三局，3：2戰勝日本選手張本智和，為中國隊贏得寶貴的第一分。第二盤，王楚欽3：1逆轉戰勝松島輝空。第三盤，林詩棟3：1戰勝戶上隼輔，中國隊大比分3：0戰勝日本隊，奪得本屆世乒賽男團冠軍，這是中國乒乓球隊歷史上第24次、連續第12次捧起世乒賽男團冠軍獎盃。

王楚欽在比賽中。（美聯社）

不過此次中國男團出征倫敦世乒賽，外界普遍看衰，不少分析稱「男團能進4強已是成功」，如今男團的表現掃去了一切質疑。解放日報報導稱，本屆賽事堪稱中國男乒近20年來最難的一屆衛冕戰，在各國群狼環伺且中國男乒正處在新老交替的關鍵階段，面對張本智和、松島輝空、戶上隼輔被譽為「日乒歷史最強」的組合，中國隊讓日本最終一盤比賽都沒拿下，也使這座冠軍獎盃的含金量極高。

奪冠後的採訪中，王楚欽難掩喜悅，「賽前就說『那就來唄，看看我能打成什麼樣』」，如今戰績證明一切。談及遠道而來的球迷，「謝謝大家不遠萬里來倫敦陪我們奮戰，你們的陪伴是最好的生日禮物」，並期許自己未來「每一天都能比昨天的自己更強」。

王楚欽獲國際乒聯頒發倫敦世乒賽男選手MVP。分析指出，王楚欽這個MVP當之無愧，男團只有他全程沒有輸過場球，多場比賽一人扛2分，這位現役男單世界第一也以實力擊碎了諸多對他的質疑。賽後官方為王楚欽送上了生日蛋糕，王楚欽露出難得的燦爛笑容。

此前坦言自己從小組賽到淘汰賽初期都沒能找到最佳節奏的梁靖崑，這次接連在半決賽、決賽上演驚天逆轉，他感慨，已經很久沒有在這種高強度、高壓力的決勝局拿下比賽。林詩棟在半決賽輸球後，教練組仍讓他在決賽登場，他說，球隊給他的信心，是他以一場完美勝利為賽事收官的底氣。

這場中日冠軍賽雖是北京時間11日凌晨開打，依舊引爆國民熱切關注，據歡網大數據實時監測數據，本場賽事以0.5600%的實時收視率、51.5075%的市占率，登頂當日中國全網收視榜榜首，CCTV-5實時收視率一度突破8.0087%，斷層式領先其他節目。