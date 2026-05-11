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體壇飯圈化…粉絲「痛樓」為運動員慶生 體育總局叫停

世界日報／ 中國新聞組／北京11日電
粉絲包下整個商場，掛上祝賀王楚欽生日的巨型海報。（視頻截圖）
粉絲包下整個商場，掛上祝賀王楚欽生日的巨型海報。（視頻截圖）

商場變「追星現場」，粉絲動輒斥資在商場掛大型照片（痛樓）舉辦大型應援活動引發爭議。國家體育總局表示，此類活動占用大量公共資源，也容易干擾運動員，呼籲民眾不組織、不參與運動員慶生等活動。

央視新聞報導，中國體育圈「飯圈化」亂象引發關注，包括全紅嬋、陳芋汐、孫穎莎、王楚欽、樊振東等多名明星運動員，過去均曾遭遇網路謾罵、隱私被過度挖掘及非理性追逐等情況。針對此亂象，中國國家體育總局10日發聲指，近期多地出現以商場大螢幕投放、線下聚集等方式為運動員慶生的應援活動，呼籲民眾關注賽場表現，保持理性，並遵守相關法律法規。

粉絲包下整個商場，掛上祝賀王楚欽生日的巨型海報。（取材自微博＠幼兒園園一莎彌拉）
粉絲包下整個商場，掛上祝賀王楚欽生日的巨型海報。（取材自微博＠幼兒園園一莎彌拉）

新京報提到，當前體育「飯圈化」現象持續擴大，生日應援逐漸成為常態，包括商場大螢幕、無人機表演及煙火等方式，使運動員生日成為競逐排場與熱度的場域，也衍生出線下圍堵、控評與拉踩等亂象，偏離體育支持本意。據了解，「飯圈」文化原本源自中國演藝圈，但隨體育賽事熱度升高逐步延伸至體育領域，部分粉絲甚至出現跟隨運動員行程、過度追蹤隱私等行為。

在中國擁有高人氣的乒乓球選手王楚欽8日凌晨在微博寫道，「關於即將到來的生日，我不提倡也不會參與任何形式的生日應援活動，大家多關注比賽就是對我最好的支持。一起為中國隊加油！」

中國國家體育總局10日指，近期多地出現以商場大螢幕投放、線下聚集等方式為運動員慶生的應援活動，呼籲民眾關注賽場表現，保持理性，並遵守相關法律法規，不安排、不參與相關慶生活動。圖為王楚欽粉絲在中國商場舉行大螢幕投放、實體聚集等活動替其慶生應援。（取材自微博）
中國國家體育總局10日指，近期多地出現以商場大螢幕投放、線下聚集等方式為運動員慶生的應援活動，呼籲民眾關注賽場表現，保持理性，並遵守相關法律法規，不安排、不參與相關慶生活動。圖為王楚欽粉絲在中國商場舉行大螢幕投放、實體聚集等活動替其慶生應援。（取材自微博）

新京報指出，王楚欽此番表態並非個案，此前樊振東、孫穎莎等中國選手也曾呼籲理性追星，官方及協會亦多次表態反對非理性行為。其中，全紅嬋2024年9月在澳門銀河酒店遭數百名狂熱粉絲圍堵，事發時全紅嬋穿著便服外出，被群眾認出後遭追逐，粉絲甚至衝進廁所圍堵，導致酒店保安介入才得以脫身，場面一度失控。

據了解，去年2月便有粉絲斥資60萬（人民幣，下同，約8.82萬美元），為虛擬偶像包下中洲灣全場11塊大屏及各類布置。數據顯示，2024年，中國核心商圈超過60%的LED大屏承接粉絲應援訂單，單次投放價格從千元到百萬元不等。

雖說「痛樓」中的「痛」來自日語，但「痛樓」於中國流行。自2024年以來，各大一線城市陸續上線不同主題的痛樓，深圳中洲灣、中航城頻度之密甚至被調侃為「痛樓專業戶」。痛樓的參與者主要是二次元群體和明星粉絲。一場痛樓需要多少錢？從五位數，到幾十萬都有。

實體商業低迷，「痛樓」的興起也為商場帶來了新的機遇。許多商場通過舉辦「痛樓」活動，吸引大量年輕消費者前來打卡、消費，從而帶動商場的整體客流量和銷售額。

中國體育圈「飯圈化」亂象引發關注，包括全紅嬋、陳芋汐、孫穎莎、王楚欽、樊振東等多名明星運動員，過去均曾遭遇網路謾罵、隱私被過度挖掘及非理性追逐等情況。圖為陳芋汐（左），全紅嬋（右）。 (中新社)
中國體育圈「飯圈化」亂象引發關注，包括全紅嬋、陳芋汐、孫穎莎、王楚欽、樊振東等多名明星運動員，過去均曾遭遇網路謾罵、隱私被過度挖掘及非理性追逐等情況。圖為陳芋汐（左），全紅嬋（右）。 (中新社)

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