疑尋賊蹤攀棚失足 香港凱施餅店創辦人蕭偉堅墜亡

香港觀塘10日午間發生懷疑捉賊墜樓案。據悉，70歳前凱施餅店東主兼創辦人蕭偉堅，在建邦工業大廈麵包工場攀爬棚架，搜索懷疑偷竊賊人蹤影時，失足墜樓，重傷昏迷。消防花逾一小時將他救回安全地方，惟送院搶救不治。

綜合香港01、明報報導，老牌凱施餅店曾發展出超過50間分店，惟自2022年底傳出財困，公司聲稱新冠疫情衝擊。2024年初，凱施餅店因涉拖欠領展7個物業、欠租1020萬元（港幣，下同，約130.3萬美元），遭頒令清盤，及後蕭偉堅亦被頒令破產。事發建邦工業大廈正是原由凱施餅店或相關人士持有，但凱施餅店清盤及蕭偉堅破產後，由銀主及接管人推出放售。

據了解，蕭偉堅懷疑上址麵包工場數日前遇竊，10日下午5時許遂與多名員工四處查看，當時發現上址大廈後門被人打開，由於建邦工業大廈天台和毗鄰的南華工業大廈天台之間搭有竹棚「通道」，惟近低層的部分竹枝疑發霉折斷，蕭偉堅上天台到毗鄰南華工業大廈視察，其間懷疑失足墜樓，一名男員工報警。

大批人員趕抵花約1小時救援，在3樓外牆冷氣機喉管將他救出；蕭偉堅陷入昏迷，由救護車送往聯合醫院搶救後，證實不治。

翻查資料，凱施餅店早於1980年成立，最初為凱施餐廳，1990年初起開設西餅店，售賣蛋糕及麵包，曾發展出超過50間分店，創辦人為蕭偉堅家族。另一品牌「半熟工房」則由蕭偉堅兒子蕭霆峰創立。

不過餅店自2022年底以來傳出財困，被掲拖欠員工薪金和強積金供款，同年更遭稅務局入稟追討逾1,400萬元稅款。公司聲稱受到長達兩年多的新冠疫情衝擊，在經營上面對前所未有的嚴峻考驗。及後凱施餅店向多間財務公司借貸，並抵押住宅物業。

2023年1月蕭偉堅及妻子元雪全被捕，二人涉嫌訛稱公司四個物業只曾經作一次抵押，以獲批出約1,000萬元貸款，其後被財務公司揭發。

2024年初，凱施餅店因涉拖欠領展7個物業、欠租1020萬元，遭領展提出清盤呈請。高等法院法官考慮到凱施未有依期付款，其潛在投資計畫亦欠進展，因此頒下清盤令；同年7月，老闆蕭偉堅亦遭頒令破產。