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中泰陸軍聯訓 著眼山地叢林反恐

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸國防部新聞發言人蔣斌9日指出，5月中下旬，中泰「突擊-2026」陸軍聯合訓練將在泰國舉行。圖／聯合報系資料照片
大陸國防部新聞發言人蔣斌9日指出，5月中下旬，中泰「突擊-2026」陸軍聯合訓練將在泰國舉行。圖／聯合報系資料照片

中國大陸將於本月中下旬與泰國舉行「突擊—二○二六」陸軍聯合訓練。大陸國防部表示，此次聯訓以山地叢林聯合反恐為課題，雙方將進行戰場救護、無人裝備操作及實彈射擊等訓練，旨在提升兩國聯合反恐行動能力，並深化雙方軍事合作。

據大陸國防部微信公眾號消息，大陸國防部新聞發言人蔣斌就近期涉軍問題發布消息指出，五月中下旬，中泰「突擊—二○二六」陸軍聯合訓練將在泰國舉行。

蔣斌說，此次聯訓以山地叢林聯合反恐為課題，雙方混合編組進行戰場救護、無人裝備操作、實彈射擊等課目訓練。他指出，這是兩國陸軍第八次舉行該系列聯訓，旨在不斷深化雙方友誼合作，提升聯合反恐行動能力。

新加坡聯合早報指出，中泰上一次舉行該系列聯訓是在二○二四年十月，當時同樣以聯合反恐行動為課題。據中共解放軍報當時報導，中泰「突擊—二○二四」聯訓地點為雲南昆明，雙方圍繞混編聯訓、實兵推演與綜合演練等課目，強調聯戰編組與聯合行動能力。

報導稱，訓練內容涵蓋偵察監視、電磁干擾、突擊營救及直升機撤離等行動，並透過混編小組強化協同作戰能力。共軍參訓人員表示，雙方在訓練中持續交流戰術細節，提升在複雜環境下的協同能力。泰方官兵則認為，聯訓有助於增進互信並提升實戰化水準。

另據新華社，大陸國防部長董軍去年五月與泰國軍隊最高司令頌威（Songwit Noonpackdee）會面表示，中國願同泰國進一步提升在聯合訓練等領域合作水平。

泰國 國防部 中國大陸

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