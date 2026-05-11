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731爭議 日女團XG香港演唱會改期

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

日本女子音樂團體「XG」原定七月卅一日在香港舉辦的演唱會，因遭指日期令人聯想到侵華日軍七三一部隊，引發中國大陸網友炮轟，被迫將演唱會改至八月二日舉行。

XG官方微博八日公告，香港演唱會將改至八月二日舉行。據日本共同社報導，XG本月六日曾宣布全球巡演香港站的日期為七月卅一日。報導稱，大陸網路上此前出現批評和要求改期的意見，原因是七月卅一日會讓人聯想到「七三一部隊」。

在微博上，不少大陸網友批評主辦方選在七月卅一日舉行演唱會「欠缺敏感度」，認為以日本藝人身分不應忽視這一日期可能引發的歷史聯想，也有人質疑是否「故意為之」。

XG於二○二二年出道。二○二五年曾在上海、倫敦、巴黎等地演出，因登上美國戶外音樂盛典科切拉音樂節的舞台而受到關注。

中日關係敏感而脆弱，日本企業或團體稍有不慎，便容易觸碰大陸民眾的敏感神經。索尼中國（Sony）曾於二○二一年六月底宣布，將於七月七日晚間十時舉行新品發表活動，因時間點與「七七事變」重疊，引發大陸網友強烈反彈，質疑其「刻意挑釁」。索尼隨後刪除公告並道歉，稱「工作安排不周」。

豐田汽車早年則曾在大陸汽車雜誌刊登Prado（中文名「霸道」）越野車的平面廣告，圖中兩隻石獅向Prado低頭致意，讓不少中國網友聯想到盧溝橋上的石獅。而廣告配文「霸道，你不得不尊敬」，也被認為傲慢且帶有挑釁意味，豐田最後撤下廣告並公開致歉。

演唱會 香港 日本

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