俄駐陸使館不朽軍團遊行 引反彈

俄烏戰爭持續逾四年，為配合紀念「偉大衛國戰爭」勝利日大型閱兵活動，俄羅斯宣布八至九日停火。俄羅斯駐中國大使館九日也舉行「不朽軍團」紀念遊行，俄羅斯駐陸大使莫爾古洛夫（Igor Morgulov）、白俄羅斯駐陸大使切爾維亞科夫（Aleksandr Chervyakov），及保加利亞駐陸大使特霍夫（Andrey Tehov）均出席活動。

塔斯社指出，九日「偉大衛國戰爭」勝利八十一周年之際，「不朽軍團」紀念活動在中國大陸多地舉行，並稱有超過一千名俄羅斯、中國大陸及獨聯體國家民眾，參與北京、上海、廣州及武漢等地活動。其中，北京俄羅斯駐陸大使館活動約八百人參加，由莫爾古洛夫帶領隊伍前行，白俄羅斯公民亦有加入，隊伍中的中俄民眾手持先輩畫像，緬懷在反法西斯戰爭中的犧牲者。

公開資料顯示，「不朽軍團」活動由三名俄羅斯記者於二○一二年發起，主要用以紀念二戰犧牲軍人，二○一六年首次在北京舉行。

海參崴本月三日也曾舉辦名為「勝利的重孫輩」國際兒童閱兵式，共有一千五百人參加，來自中國大陸的小學生也首度參加這場遊行。新華社報導，來自義烏的小一學生劉晗奇（音譯）受訪時說，「能參加這場閱兵式，我感到非常榮幸。我們的先輩為了我們今天享有的和平，流盡了鮮血，獻出了生命。作為新時代的青年，我將永遠銘記這段歷史，並為創造更美好的未來貢獻力量」。

然而，消息傳出後，一度引起不少大陸網友批評，目前相關報導及評論多已遭刪除，新華社俄文網頁則仍保留相關報導。

人民日報旗下公眾號「人民日報平安校園」六日刊文批評，「海參崴的街頭，中國孩子究竟在為誰歡呼？」文章稱，海參崴是十九世紀中葉，沙俄通過不平等條約強占中國土地的屈辱記憶，是這片土地上曾經的中國居民被驅逐、被屠殺、被清零的血淚舊帳，「歷史可以翻篇，但作惡者至少應該有最基本的承認和愧疚，而不是把被搶走的土地當作自己慶祝勝利的舞台，讓中國孩子跑去給他們搖旗吶喊。」