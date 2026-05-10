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母親節想慶祝！孝順兒1句童言令港媽感動淚崩 網友讚：教子有方

香港01／ 撰文：布萊恩
有港媽曾在討論區發貼文，指她向兒子表示母親節會與阿嬤、婆婆一起吃飯慶祝，怎料兒子回應「為什麼只有母親節那天才能一起吃飯慶祝？」圖／AI生成
有港媽曾在討論區發貼文，指她向兒子表示母親節會與阿嬤、婆婆一起吃飯慶祝，怎料兒子回應「為什麼只有母親節那天才能一起吃飯慶祝？」圖／AI生成

母親節不少子女都會與母親慶祝感謝辛勞付出。有港媽曾在討論區發貼文，指她向兒子表示母親節會與阿嬤、婆婆一起吃飯慶祝，怎料兒子回應「為什麼只有母親節那天才能一起吃飯慶祝？」，令她驚訝，感動淚崩，「沒想到兒子會這樣說，希望他長大後也能這樣想」，獲網友大讚「恭喜」、「教子有方」。這則貼文於2022年起流傳，由於引起網友共鳴，每逢母親節都會被「翻炒」惹熱議。

該港媽於香港討論區以「我同兒子說這個星期日是母親節，兒子這樣回答我」為題發文，指向兒子說母親節會與阿嬤、婆婆一起吃飯慶祝，沒料到兒子的回應令她驚喜感動，「兒子這樣回答我：為什麼只有母親節那天才能一起吃飯慶祝？那如果每天都一起吃飯，不就每天都是母親節了嗎」？

原PO直言「沒想到兒子會這樣說」，期望兒子長大後都有這個想法，「不要嫌媽媽每天找你吃飯是一件麻煩事……希望她以後還是這麼樂意陪我吃飯啦」，又笑說「他也挺老的」。

貼文引來網民熱論，直指「恭喜妳！不過都要讓他知道在特別節日慶祝的意義，就是當事人會特別高興」、「100%同意，如果是孝順，天天都是母親節，不用等一年一次」、「每天和媽媽一起吃飯都不知道是多麼幸福的事」。貼文其實於2022年發出，至近日獲「翻炒」再度引起熱議。

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文章授權轉載自《香港01》

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