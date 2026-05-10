陸研究團隊證實 三星堆「神秘器物」竟是隕鐵器

新華社報導，四川大學考古文博學院與四川省文物考古研究院近日在國際學術期刊《亞洲考古研究》合作發表的論文披露，三星堆7號祭祀坑發現的一件「神秘器物」為隕鐵製品。

隕鐵器‌指利用來自地球之外的隕鐵（即鐵隕石）加工製成的器物，其材質以鐵、鎳為主，具有高硬度和獨特紋理。

報導稱，該文由三星堆7號祭祀坑考古發掘領隊、四川大學考古文博學院教授黎海超及四川省文物考古研究院研究員冉宏林等學者共同完成。

據黎海超介紹，2021年，考古隊員在三星堆7號祭祀坑進行考古發掘時，在東壁南側發現一個垂直立於坑底的形似長條狀的工具或兵器，器身長約20.05公分，寬5.27至7.90公分，看上去像長條形的斧鉞類器物，但鏽蝕嚴重，器形已難分辨。考慮到器物保存較差，發掘團隊將器物連同周邊土體整體切割，轉運至實驗室進行後續保護和研究。

經過實驗室分析，研究團隊確認這件「神秘器物」是隕鐵製品，是迄今在中國西南地區發現的最早隕鐵文物，也是目前中國青銅時代已知同類文物中體積最大的一件。

「鐵器的應用標誌著人類生產力的重大變革，這是三星堆首次發現隕鐵器，雖然不是人工冶鐵製品，但也體現著中國西南地區先民對鐵這種物質的認識和利用。」黎海超說。

截至目前，中國發現的隕鐵文物大多集中於北方的北京、河南、河北等地，南方地區此前僅有湖北葉家山墓地有所發現。

新華社指出，與中原地區常見的青銅—隕鐵複合器不同，三星堆新發現的隕鐵器為純隕鐵製品，體現出獨特的冶金傳統。由於器物保存較差，功能難以判斷。但隕鐵器具有較高硬度，是否與三星堆青銅器上的鑄後切割、加工現象有關，值得進一步研究。

報導稱，本次發現和研究填補了區域冶金史的重要缺環，為理解早期隕鐵器利用的跨區域差異提供了新的實物依據。文物目前所屬隕石群類型尚未確定，後續研究將釐清隕鐵來源，並進一步探索其功能與禮儀屬性。