景氣不佳 中國「燒烤學院」招生30人逾4000人報名

在中國景氣不佳導致失業率高升下，位在湖南的中國第1所燒烤學院「岳陽燒烤學院」先前首度展開招生後，吸引大批民眾報考。中國媒體報導，報名「岳陽燒烤學院」的人數多達逾4000人，但僅錄取30人，錄取率還不到0.75%。

綜合極目新聞、潮新聞等中國媒體報導，2025年7月由岳陽開放大學與岳陽市燒烤協會共同成立的「岳陽燒烤學院」，在今年3月9日正式宣布展開招生，反應十分熱烈，報名及徵詢者眾多。直到4月9日報名時間截止，報名人數超過4000人，遠遠超出預期。

推動「岳陽燒烤學院」成立的岳陽開放大學副校長姜宗福表示，校方最後決定只錄取30人，一方面是為了確保教學品質，讓每個學員都能得到實際操作指導。而更直接的現實原因是，燒烤學院的學員宿舍還在改建中，目前只能安排學生在飯店住宿，每人每天自付人民幣50元（約新台幣230元），其餘由校方補貼。

根據報導，「岳陽燒烤學院」這個燒烤技能培訓課程為期1個月，學費高達5800元，一旦通過考核，就可得到中國官方頒發的「中式烹調師（燒烤料理師）」技能證照。

姜宗福對此表示，岳陽有「燒烤之城」之稱，且燒烤屬於「輕資產就業」，「一個烤爐就能養活一家人」。推出技能培訓，就是想讓更多人掌握一門實用手藝，也為燒烤行業輸送規範人才。

根據報導，燒烤班的學員每天凌晨3時30分就要前往傳統市場觀摩牛肉分切流程，並由業界人士親自授課，講解牛肉部位、牛油品質與食材挑選技巧，希望建立標準化作業流程。

不過，「岳陽燒烤學院」的燒烤技能培訓課程仍引發不少質疑。有人認為，短短1個月學費就要5800元，似乎 有「割韭菜」之嫌；也有燒烤從業人員認為，中國各地燒烤流派差異極大，單一地方成立「燒烤學院」難以代表整個產業文化。而真正的燒烤技術靠的仍是長期實戰經驗，而非短期課程。