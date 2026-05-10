快訊

苗警晚間苗栗市追違規車子衝出道路 2警察受傷送醫

國道一號台中大雅段不明原因火燒車 駕駛及時逃出

聽新聞
0:00 / 0:00

景氣不佳 中國「燒烤學院」招生30人逾4000人報名

中央社／ 台北10日電

在中國景氣不佳導致失業率高升下，位在湖南的中國第1所燒烤學院「岳陽燒烤學院」先前首度展開招生後，吸引大批民眾報考。中國媒體報導，報名「岳陽燒烤學院」的人數多達逾4000人，但僅錄取30人，錄取率還不到0.75%。

綜合極目新聞、潮新聞等中國媒體報導，2025年7月由岳陽開放大學與岳陽市燒烤協會共同成立的「岳陽燒烤學院」，在今年3月9日正式宣布展開招生，反應十分熱烈，報名及徵詢者眾多。直到4月9日報名時間截止，報名人數超過4000人，遠遠超出預期。

推動「岳陽燒烤學院」成立的岳陽開放大學副校長姜宗福表示，校方最後決定只錄取30人，一方面是為了確保教學品質，讓每個學員都能得到實際操作指導。而更直接的現實原因是，燒烤學院的學員宿舍還在改建中，目前只能安排學生在飯店住宿，每人每天自付人民幣50元（約新台幣230元），其餘由校方補貼。

根據報導，「岳陽燒烤學院」這個燒烤技能培訓課程為期1個月，學費高達5800元，一旦通過考核，就可得到中國官方頒發的「中式烹調師（燒烤料理師）」技能證照。

姜宗福對此表示，岳陽有「燒烤之城」之稱，且燒烤屬於「輕資產就業」，「一個烤爐就能養活一家人」。推出技能培訓，就是想讓更多人掌握一門實用手藝，也為燒烤行業輸送規範人才。

根據報導，燒烤班的學員每天凌晨3時30分就要前往傳統市場觀摩牛肉分切流程，並由業界人士親自授課，講解牛肉部位、牛油品質與食材挑選技巧，希望建立標準化作業流程。

不過，「岳陽燒烤學院」的燒烤技能培訓課程仍引發不少質疑。有人認為，短短1個月學費就要5800元，似乎 有「割韭菜」之嫌；也有燒烤從業人員認為，中國各地燒烤流派差異極大，單一地方成立「燒烤學院」難以代表整個產業文化。而真正的燒烤技術靠的仍是長期實戰經驗，而非短期課程。

延伸閱讀

吃燒烤喝酒不認識客人口角衝突一人受傷 大批員警趕到場

大谷翔平請客吃這間！東京一星燒鳥「Torishiki ICHIMON」首度登台

剖析AI時代媒體 溫怡玲：真相探尋無法替代

台師大工教系公費專班招生 15名額分發7縣市

相關新聞

陸研究團隊證實 三星堆「神秘器物」竟是隕鐵器

新華社報導，四川大學考古文博學院與四川省文物考古研究院近日在國際學術期刊《亞洲考古研究》合作發表的論文披露，三星堆7號祭祀坑發現的一件「神秘器物」為隕鐵製品。

體育「飯圈化」亂象 陸體育總局籲理性追星、勿辦運動員慶生活動

大陸體育圈「飯圈化」亂象引發關注，包括全紅嬋、陳芋汐、孫穎莎、王楚欽、樊振東等多名明星運動員，過去均曾遭遇網路謾罵、隱私被過度挖掘及非理性追逐等情況。大陸國家體育總局10日發聲指，近期多地出現以商場大螢幕投放、線下聚集等方式為運動員慶生的應援活動，呼籲民眾關注賽場表現，保持理性，並遵守相關法律法規，不安排、不參與相關慶生活動。

比疫情期間少！陸今年首季結婚登記169.7萬對 年減6.24%創新低

大陸結婚登記數據再度走低。大陸民政部10日公布統計顯示，今年第1季大陸全國結婚登記169.7萬對，較去年同期減少6.24%。彭博指出，此一數據創下有紀錄以來同期新低。分析指出，顯示即使在傳統婚禮旺季，新家庭形成仍持續疲弱；同時，相關變化也反映年輕世代在高生活成本與社會觀念轉變等因素下，趨於「不婚不生」的趨勢。

母親節想慶祝！孝順兒1句童言令港媽感動淚崩 網友讚：教子有方

母親節前夕，一位港媽分享兒子的一句童言，令她感動落淚。兒子問「為什麼只有母親節才能一起吃飯？」引發網友熱議，讚賞該媽教子有方，促使愛的表達不止於節日。該貼文自2022年起引發共鳴，再次成為熱話。

張藝謀執導的「劉三姐」少女沐浴一幕裸露、打擦邊球？

由著名導演張藝謀執導的大型山水實景演出「印象‧劉三姐」，近日被投訴稱其女演員穿著肉色緊身衣表演「少女沐浴」一幕，遠觀視覺效果近乎裸露，內容低俗且扭曲傳統文化形象，批評該劇「打著民俗旗號打擦邊球」。「印象‧劉三姐」營運公司廣維文華旅遊文化產業有限公司回應稱，演出內容通過官方審批，是為了展現當地瑤族的傳統民俗，日後將參考觀眾反饋意見盡力調整。

百度AI幻覺 捏造「南京律師被判刑3年」 本尊告贏了

江蘇南京執業律師李小亮發現，在百度手機APP、百度網站搜索其個人姓名+職務時，百度「AI智能回答」竟給出「李小亮律師被判三年有期徒刑」的錯誤文字內容。他便起訴百度索賠100萬元人民幣(約14.7萬美元)後，南京市江北新區人民法院一審認定北京百度網訊科技有限公司（百度公司）構成名譽侵權，並判決向李小亮書面道歉，百度公司以「AI幻覺無法預見」為由上訴，二審遭駁回，維持原判。由於百度公司未履行判決，李小亮近日向法院聲請強制執行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。